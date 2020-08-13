– Откуда такая жестокость сотрудников МВД по отношению к мирным гражданам? Чем это можно объяснить?





– Это прямой приказ и личные гарантии со стороны первого лица государства о безнаказанности их действий. То, что мы видим – это карательная акция. Это не подавление выступлений, не поддержание правопорядка, это именно карательная акция против народа с целью запугивания.





– Но почему сотрудники МВД выполняют этот приказ?





– А почему выполняли приказ люди, которые шли надсмотрщиками в концлагеря? Их туда не заставляли идти, это был их выбор.





Это выбор этих людей, они связывают свое будущее (профессиональное и материальное) с нынешним режимом.





Но хочу заметить, что далеко не все из них выполняют приказ. У них есть возможность отказаться от исполнения поступающих команд и некоторые ею уже воспользовались.





– Как думаете, удержит ли руководство страны власть?





– Ключевой вопрос заключается не в том, удержит или не удержит, а в том, как долго будет еще удерживать. Легитимность Лукашенко стремительно обнуляется.





Он уже не является внешнеполитическим субъектом. Тот факт, что Путин и Макрон без него обсуждают его персону – это очень яркий знак о том, что он не является субъектом ни для Запада, ни для Москвы.





Соответственно ни о каких инвестициях, ни о какой дополнительной финансовой подпитке режима не может идти и речи. А экономический кризис нарастает.





Внутри страны режим перешел черту – 91% белорусов категорически против любых актов насилия по политически мотивам. Режим перешел черту. Убили человека, стреляли боевыми патронами в людей в Бресте, таранили автотранспорт – пострадал ребенок.





Это уже за гранью всего.





– Как руководство Беларуси будет дальше управлять страной? Беларусь окончательно превратится в полицейское государство или есть другие ресурсы, на которые власти попробуют опереться?





– У действующей власти нет никаких ресурсов кроме силовых. Но проблема в том, что содержание силового аппарата требует денег. Одновременно с этим у властей очень большой пакет социальных обязательств. Надо признать, что Лукашенко считает себя народным заступником и социальную политику старался проводить достаточно масштабно.





Если он сейчас откажется от социальной политики в пользу силового блока – это будет означать расширение базы недовольных и окончательное обнуление его социальной базы.





Если он продолжит проводить социальную политику в прежних масштабах – это возможно только за счет силового сектора.





Поэтому для него сейчас главный вопрос – вопрос денег. До конца года дефицит доходов госбюджета превысит два миллиарда долларов. Это совершенно астрономическая сумма. Однако это часть проблемы.





Второй ее частью является необходимость получения новых кредитов – для того, чтобы рассчитаться со старыми. Никто не будет давать деньги правителю с нулевой легитимностью.





Потому что завтра власть меняется и происходит ровно та же история, которая произошла с тремя миллиардами долларов, выделенных Россией режиму Януковича в конце его правления.









Перед режимом стоит угроза финансового банкротства.





Если у Лукашенко действительно есть чувство ответственности перед страной и желание оставить в истории след, а не наследить в ней, то единственным вариантом сейчас является повторное проведение президентских выборов – по стандартам и под контролем авторитетных международных организаций и структур: ОБСЕ, ООН, Евросоюза.





И должен быть полный гражданский консенсус о том, что все стороны принимают итог новых выборов, каким бы он ни был.





Если побеждает Лукашенко – окей, он наш президент, он законен. Если побеждает Тихановская или любой другой альтернативный кандидат – значит, все участники принимают этот выбор народа.



