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Видео дня: вышел БелАЗ

Работники БелАЗа собрались у центральной проходной. На заводе пока заверяют, что о забастовке речь не идет

Видео дня: вышел БелАЗ

Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), на котором выпускаются крупнейшие в мире карьерные самосвалы, проводят встречу с руководством предприятия.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — заявили ТАСС в пресс-службе БелАЗа.

Ранее Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, где запечатлено шествие колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.

«Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — рассказал изданию Tut.by один из работников БелАЗа.


Видео: Еврорадио

К рабочим приехал мэр Жодино. Глава местного исполкома заверил, что спецподразделения покинут город "через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий", 

Мэра позвали присоединиться к вечерней акции протеста. Он согласился прийти, только предупредил, что может немного опоздать. После глава города уехал, а собравшиеся провожали его криками: "мэр с народом!",  - пишет Sputnik.
"Белорусский ппатизан"
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