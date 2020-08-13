+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко делает вид, что ничего не происходит. Собирается открывать АЭС

Александр Лукашенко заявил, что сам хочет поучаствовать в запуске Белорусской АЭС. Заявление прозвучало на совещании по работе топливно-энергетического комплекса 13 августа, передает БЕЛТА.


Telegram-канал Пул Первого опубликовал фото с совещания. При этом на снимке абсолютно не видно руководителя государства.

По словам БЕЛТА, Александр Лукашенко на совещании поинтересовался у министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько нынешняя инфраструктура готова к работе после включения БелАЭС на полную мощность. У правительства он вдруг спросил, куда планируется поставлять дополнительный объем электроэнергии:

«Кто ее купит и как будем использовать? Каковы перспективы экспорта электрической энергии?»

Безусловно, это тот вопрос, который нужно решить только после постройки АЭС и подготовки ее к запуску.

Обсуждались и вопросы нефтехимического комплекса. У председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова Лукашенко поинтересовался, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца года и какие планы на 2021 год.

Однако в Телеграм-каналах распространяется информация, что Лукашенко нет в стране. Посмотрим, может вечером по БТ его покажут. 

Кстати, акция протеста сегодня прошла и возле БТ. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]