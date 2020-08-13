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Минский избирком "нарисовал" Лукашенко 64,5%,. Минчане, вы за него голосовали?

Минская городская избирательная комиссия опубликовала официальные результаты голосования.

11 августа Минская городская комиссия по выборам Президента Республики Беларусь приняла решение»об установлении результатов голосования".

Официальные результаты выборов в Минске таковы (в пересчете на проценты с округлением до десятых):

Андрей Дмитриев - 1,9% голосов,

Анна Канопацкая - 3,2%,

Александр Лукашенко - 64,5%,

Светлана Тихоновская - 14,9%,

Сергей Черечень - 2%,

против всех - 10%,

недействительных бюллетеней-3,4%.

Официальная цифра явки - 67,5%

10 августа председатель ЦИК Лидия Ермошина объявила, что в целом по стране по предварительным данным Лукашенко якобы получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%, хотя в реальности, судя по данным с тех участков, где результаты не были сфальсифицированы, все было с точностью до наоборот - Тихановская везде набирала выше 50% и до 80% голосов избирателей.
"Белорусский партизан"
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