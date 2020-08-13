"Убивают наших детей!" Цепи солидарности по всей Беларуси
В Минске и других городах страны белорусы снова вышли на акции солидарности. Женщины с цветами становятся в цепь. Водители намеренно едут очень медленно и сигналят.
Колонна женщин в белой одежде, около 500 человек движется по пр. Независимости, от ЦУМа к цирку.
Женская цепь на Комаровском рынке включает примерно около 300 человек. «Еврорадио» сообщает, что атмосфера такая же, как и была во время сбора подписей за Тихановскую.
К акции солидарности и протеста присоединяются другие города страны. Цепь неравнодушных появилась в Бресте.
Коллектив «Гродножилстроя» принял открытое обращение, высказав в нем несогласие с результатами выборов.
С опротестованием результатов выборов обратился и коллектив областного драматического театра. Преподаватели Гродненского медуниверситета запланировали выход на протест .
На Логойском тракте в Минске десятки женщин в цепи солидарности.
Водители по проспекту движутся со скоростью 20-30 километров в час. Многие сигналят в знак солидарности.
«Пришла сюда ради солидарности с людьми и справедливости. Ведь хочется перемен! И жду, когда Лукашенко наконец скажет хоть слово об этих выборах», – рассказала «Белсату» участница цепи.
«Вышла против насилия, потому что нельзя бить мирных людей. Что же они делают? Убивают наших детей! Так нельзя, просто нельзя», – говорила со слезами на глазах одна из врачей.
По проспекту в сторону ЦУМа идет женская цепь.
Около 1 городской клинической больницы также появилась в цепь солидарности.
Тем временем в центр Минска выехала колонна автозаков. Корреспондент «Белсата» сообщает, что колонна спецтехники едет со стороны Уручья.
На Пушкинской собрались около 150 человек. Кунцевщине собралась колонна, которая с рается на Немигу.
Люди выстроились в цепь в Кунцевщине. Также медики 1-й городской больницы Минска становятся в живую цепь.
Акция началась и у Академии наук. Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре – на проспекте Независимости – возле кинотеатра «Октябрь».
А вот что рассказали TUT.BY вышедшие на акцию строители
— Я услышал, пришел посмотреть, — говорит один строитель. — Пускай президент посмотрит на «проплаченных» людей.
— Пускай президент приедет и выйдет к людям, и объяснит, где 10%, а где 80% за него, — говорит второй мужчина.
Все они работают на стройке жилого комплекса Vogue, застройщиком которого является Dana Holdings.
В Жодино проходная БЕЛАЗа оцеплена красной лентой. По информации портала, сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площадях внутри завода. Но пока сложно разобраться, действительно ли это уже забастовка или просто протест.
Прямо в эти минуты идёт целый вал сообщений с самых разных предприятий: Гродно-Азот, БелАЗ, Белмедпрепараты, Белгосфилармония, ОАО «Гродножилстрой», Терразит, Лидский Рынок и список растёт.
"Сейчас решается очень многое. Жыве Беларусь!", - написал в своем телеграм-канале блогер Эдуард Пальчис
Но пока сложно разобраться, это забастовка или митинги протеста.
"Белорусский партизан"
11:58 13/08/2020
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