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"Убивают наших детей!" Цепи солидарности по всей Беларуси

В Минске и других городах страны белорусы снова вышли на акции солидарности. Женщины с цветами становятся в цепь. Водители намеренно едут очень медленно и сигналят.

"Убивают наших детей!" Цепи солидарности по всей Беларуси
Колонна женщин в белой одежде, около 500 человек движется по пр. Независимости, от ЦУМа к цирку.

Женская цепь на Комаровском рынке включает примерно около 300 человек. «Еврорадио» сообщает, что атмосфера такая же, как и была во время сбора подписей за Тихановскую.

К акции солидарности и протеста присоединяются другие города страны. Цепь неравнодушных появилась в Бресте.



Коллектив «Гродножилстроя» принял открытое обращение, высказав в нем несогласие с результатами выборов. 



С опротестованием результатов выборов обратился и коллектив областного драматического театра. Преподаватели Гродненского медуниверситета запланировали выход на протест .

На Логойском тракте в Минске десятки женщин в цепи солидарности.





Водители по проспекту движутся со скоростью 20-30 километров в час. Многие сигналят в знак солидарности.

«Пришла сюда ради солидарности с людьми и справедливости. Ведь хочется перемен! И жду, когда Лукашенко наконец скажет хоть слово об этих выборах», – рассказала «Белсату» участница цепи.

«Вышла против насилия, потому что нельзя бить мирных людей. Что же они делают? Убивают наших детей! Так нельзя, просто нельзя», – говорила со слезами на глазах одна из врачей.

По проспекту в сторону ЦУМа идет женская цепь.

Около 1 городской клинической больницы также появилась в цепь солидарности.

Тем временем в центр Минска выехала колонна автозаков. Корреспондент «Белсата» сообщает, что колонна спецтехники едет со стороны Уручья.

На Пушкинской собрались около 150 человек. Кунцевщине собралась колонна, которая с рается на Немигу.

Люди выстроились в цепь в Кунцевщине. Также медики 1-й городской больницы Минска становятся в живую цепь.

Акция началась и у Академии наук. Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре – на проспекте Независимости – возле кинотеатра «Октябрь».

А вот что рассказали TUT.BY вышедшие на акцию строители

— Я услышал, пришел посмотреть, — говорит один строитель. — Пускай президент посмотрит на «проплаченных» людей.

— Пускай президент приедет и выйдет к людям, и объяснит, где 10%, а где 80% за него, — говорит второй мужчина.

Все они работают на стройке жилого комплекса Vogue, застройщиком которого является Dana Holdings.

В Жодино проходная БЕЛАЗа оцеплена красной лентой. По информации портала, сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площадях внутри завода. Но пока сложно разобраться, действительно ли это уже забастовка или просто протест.  







Прямо в эти минуты идёт целый вал сообщений с самых разных предприятий: Гродно-Азот, БелАЗ, Белмедпрепараты, Белгосфилармония, ОАО «Гродножилстрой», Терразит, Лидский Рынок и список растёт. 

"Сейчас решается очень многое. Жыве Беларусь!", - написал в своем телеграм-канале блогер Эдуард Пальчис

Но пока сложно разобраться, это забастовка или митинги протеста. 
"Белорусский партизан"
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