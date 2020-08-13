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Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси пути выхода из кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа готов лично обсудить с руководством Беларуси возможные пути выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в стране после президентских выборов 9 августа, об этом в четверг в эфире LRT заявила советник литовского лидера по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.


"Президент не исключает возможности непосредственных контактов, если для этого будут определенные условия", – сказала она.

По ее словам, в настоящее время осуществляются контакты по дипломатическим каналам. Такие контакты являются нормальной устоявшейся практикой, "которая обычно действует очень хорошо, но при необходимости возможны и прямые контакты", подчеркнула Скайсгирите.

Ранее Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси, который состоит из трех пунктов. План, в частности, предполагает отказ белорусских властей от применения силы к протестующим, освобождение задержанных и начало диалога. Площадкой для диалога, по мнению Науседы, мог бы стать национальный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.

По словам советника литовского президента, ответа на это предложение с белорусской стороны пока не последовало.

"Пока мы ожидаем ответ", – сказала Скайсгирите.
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