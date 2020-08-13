В Беларуси на протяжении трех дней после выборов были серьезные проблемы с интернетом. По версии властей, интернет в стране отключают из-за границы, и это не инициатива власти. Однако, эксперты отмечали, что отключить интернет извне практически невозможно.





Также в Беларуси продолжаются инциденты с жестоким нападением и задержанием журналистов. Представителей СМИ атакуют, разбивают их технику, забирают документы и отснятый материал, избивают из самих.





Согласно информации Белорусской Ассоциация Журналистов (БАЖ), за последние три дня (9,10 и 11 августа) всего по стране было задержано более 50 журналистов (включая белорусских и иностранных).





Борис Горецкий, силовики намеренно нападают на представителей СМИ. Как отметил в беседе с « Ежедневником » заместитель председателя БАЖ, силовики намеренно нападают на представителей СМИ.





Целенаправленная акция

Как ранее прокомментировала Белорусская Ассоциация Журналистов (БАЖ), стрельба на улице Кальварийской по журналистам, в ходе которой была ранена журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская, велась намеренно и целенаправленно.





«Там вообще была непонятная ситуация, перегруппировывались войска, журналисты стояли в стороне, и вдруг войска выстрелили по их группе», – отметил Борис Горецкий.





По его предположению, это может быть продиктовано внутренней ненавистью силовиков или же их желанием наказать сотрудников СМИ.





Комментируя инцидент с журналистами возле метро «Пушкинской», когда силовики атаковали журналистов-фоторепортеров, забрали у них флэшки и повредили технику, Борис Горецкий заявил, что это без сомнения были скоординированные целенаправленные действия.





«На третий день протестов,11 августа, ко всем тем, кто находился возле кинотеатра «Аврора» и снимал профессионально происходящее, подбегали, забирали флэшки, били аппаратуру. Это была спланированная акция, направленная на то, чтобы фотографии и видео акций протестов не расходились по СМИ, таким вот образом боролись с картинкой», – уверен он.





Представитель БАЖ считает, что кадры, которые появились 9 и 10 августа, очень сильно действовали на нервы, если даже не самой властной верхушке, то каким-то силовым органам. Именно поэтому, на взгляд Бориса Горецкого, был отдан приказ сделать так, чтобы кадров с «Пушкинской» на сайтах медиа не появилось.





«Наша власть привыкла решать вопросы и проблемные моменты именно таким путем – пряча реальную ситуацию от глаз общественности, не давая происходящему попасть в медиа-ресурсы», – считает представитель БАЖ.





Удастся ли спрятать происходящее?

Здесь стоит вспомнить, что белорусские государственные СМИ всегда освещали все темы под удобным для себя углом, зачастую игнорируя проблемы и негативные моменты. Стоит хотя бы вспомнить освещение темы коронавируса или иных острых социально-экономических вопросов.





На взгляд Бориса Горецкого, государство и на этот раз делает все для того, чтобы общество не получило полной картины происходящего на протестных акциях.





«Это очень хорошо прослеживается на ситуации с погибшим на акции протеста. Делается все, чтобы о пострадавшем никуда не просочилась информация», – обратил внимание зампредседателя БАЖ.









По словам Горецкого, его коллеги обращались в различные медучреждения столицы, пытаясь хоть что-то разузнать о погибшем мужчине, но до сих пор никому не удалось получить никакой информации о том, кто этот человек, где он сейчас находится и где его семья.





«То есть у нас власти делают все, чтобы острые вопросы и проблемы до общества не доходили. Именно для этого был отключен интернет, задерживали журналистов, повреждали их технику», – резюмировал он.





Тем временем, за рубежом также призывают прекратить атаки на журналистов в Беларуси. Так, правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) раскритиковала волну задержаний журналистов в нашей стране в преддверии президентских выборов. Там напомнили, что в рейтинге свободы слова Беларусь занимает 153-е из 180 мест.





Как сообщил РБК, глава думского комитета по российским СМИ Александр Хинштейн призвал власти Беларуси найти и освободить российских журналистов, которые не выходят на связь с редакциями после начала протестов на фоне прошедших президентских выборов.