Александром Федутой, который в 1994 году был членом избирательного штаба Александра Лукашенко. О ситуации в стране Настоящее время говорит с политтехнологом, который в 1994 году был членом избирательного штаба





— Как долго будут выходить люди на улицы Беларуси?





— Я думаю, что в ближайшие дни что-то прояснится, потому что доходят самые разные новости, в том числе уже начали говорить о всеобщей забастовке. Если Лукашенко введет чрезвычайное положение, это будет означать, что он узурпатор не только в глазах собственного народа, но и в глазах всего мира. Я думаю, это будет началом его конца. Мы будем просто считать очень скоро дни до того момента, когда он уйдет.





— Людям нужно держаться, чтобы заставить его сделать этот шаг, – такой вывод я должен сделать из ваших слов или нет?





— Собственно говоря, начало-то уже положено. Он лишен легитимности в глазах белорусов, все знают, что Центральная избирательная комиссия солгала, когда начала озвучивать результаты. Потому что на тех 86 участках, где председатели и члены комиссий отказались исполнять приказ и честно подсчитали голоса, он проиграл Светлане Тихановской на всех 86 участках. И это очень серьезный симптом. Это означает, что проведи сегодня перевыборы или второй тур, он их тоже проигрывает.





— Вы же знаете Александра Лукашенко, общались с ним довольно долгое время. Он находится в стрессе, как вам кажется? И как он себя ведет, если да, в таком состоянии?





— Он человек с крепкой психикой в такие стрессовые моменты. Он умеет ждать. Я думаю, что он и сейчас ждет, что произойдет какое-нибудь чудо и люди просто разойдутся с площадей и улиц сами. Но чуда не происходит, насколько я знаю. В частности, ОМОН в городах так называемой второй линии, то есть не областных центров, ОМОН просто отказался бить своих горожан. И приходится возить туда-сюда омоновцев из других городов, заставляя их выполнять приказ. Это тоже серьезный симптом.





— Что это вообще за манера бить? Зачем им отдают приказ бить?





— Вы знаете, когда-то об этом писала Ольга Павлова в своей книге "Шкловские страсти". Это о раннем периоде биографии Александра Лукашенко. Она писала, что когда-то для того, чтобы доказать, что он прав, он избил механизатора, будучи директором совхоза. Я думаю, эта манера сохранилась.





— Технологически как продолжать протест без лидера, нужен ли протесту лидер и может ли он заглохнуть, только потому что лидера нет?





— Вы знаете, лидера-то и не было в первые дни. Светлана Тихановская была знаменем, символом, но она никак не была организатором протеста. Я думаю, что сейчас произойдет самоорганизация, мы видели это во время начала пандемии коронавируса, когда белорусы продемонстрировали невероятный уровень самоорганизации и успели сделать для своих врачей значительно больше, чем Министерство здравоохранения. Я думаю, что сейчас мы столкнемся с проявлением того же феномена. И я думаю, что еще не сказали своего слова города второй линии.





— То есть они еще скажут?





— Такие, как Солигорск, Светлогорск и так далее. Думаю, что да. Неслучайно уже заговорили о возможности забастовок.





— В России полиция не разгоняет людей, хотя вообще-то российская полиция в последние годы не разрешает даже в одиночных пикетах стоять. А почему-то протестовать белорусам и россиянам возле посольства Беларуси в России вдруг стало можно. У меня есть гипотеза, что это троллинг Кремля в ответ на те протесты, которые были против интеграции с Россией в феврале этого года. Как вы думаете, это может быть так?





— Нет. Я думаю, что таким образом Кремль пытается снять с себя политическую ответственность за поддержку режима, который все более очевидно теряет свою популярность. У нас говорят, что Кремль может воспользоваться этим для того, чтобы ввести свои войска в Беларусь, но я в это не очень верю.





А вот заработать себе алиби в глазах демократической части общества, да, Кремль может. Неслучайно в самом начале этой кампании Дмитрий Медведев заявил в интервью, что "мы будем работать с тем руководством, которое изберет белорусский народ". А пока официально не оглашены результаты народного волеизъявления.





— Есть ли в Беларуси предпосылка для раскола элит, про которую многие говорили? И есть ли стимулы у элит быть расколотыми сейчас или нет?





— Вы знаете, вся белорусская элита нынешняя, высший эшелон власти сформирован Александром Лукашенко. Они полностью зависят от него. И если вы переслушаете его обращение, так называемое послание к парламенту, то основной месседж его был: "Меня не будет – и вас сметут".





Но на самом-то деле все более и более очевидно, что протест носит персонифицированный характер. Что большинство белорусов интересуют честные прозрачные выборы, а вовсе не фамилия президента, они не за добрую матушку-царицу Светлану Георгиевну выходят на улицы, они выходят против человека, который узурпировал власть и украл их голоса.





— То есть не снесут, может быть? Может быть, есть человек, который сейчас шажок сделает и скажет: "А вот я с ними", и за ним все остальные. Есть такая вероятность или нет?





— Я не знаю. Я пока знаю только одно: генералам все труднее отдавать приказы. Вот это я знаю.





— А откуда вы это знаете?





— И я помню черное лицо генерала Караева, черное не от смуглости, а от того, что он осознавал, что он говорит, когда он запугивал в своем обращении белорусов. Мне кажется, что даже среди силовых министров не все однозначно.





— Вы считаете, что самый лучший шанс и метод решения ситуации для Беларуси – это дотянуть каким-то образом ситуацию до такого момента, когда Александр Лукашенко по закону даст возможность свершиться справедливым выборам?





— Да. Я думаю, что это был бы наилучший вариант. И второй вариант, который может быть, – это как бы дотянуть до того момента, когда он перестает быть легитимным президентом. А это очень скоро, это начало сентября, насколько я понимаю. И автоматически исполняющим обязанности президента является премьер-министр.









— Это связано как-то с белорусскими законами? Поясните, пожалуйста.





— Да. Дело в том, что Александр Лукашенко максимально откладывал процедуру своего переизбрания, он не хотел терять даже месяц. И в результате назначение было выборов на 9 августа, а это буквально за месяц до истечения его полномочий по предыдущему сроку. И в том случае, если его выборы не будут признанными, то, извините, 9 сентября, если мне память не изменяет, карета превращается в тыкву, а Александр Григорьевич перестает быть президентом Республики Беларусь.





— У кого есть полномочия признать выборы состоявшимися?





— Чисто теоретически это Центральная избирательная комиссия. Но дело в том, что уровень доверия Центральной избирательной комиссии менее 10% сегодня по стране. Это во-первых.





А во-вторых, все знают, что выборы прошли с массовыми фальсификациями, с отсутствием транспарентности, с нарушением действующего законодательства, в том числе конституционных прав граждан Республики Беларусь. И будь у нас нормальный Конституционный суд, он бы признал эти выборы недействительными.















