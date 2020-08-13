+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Утром 13 августа в Минске вновь стали цепи солидарности

Утром 12 августа в разных районах Минска стали вновь появляться цепи солидарности.

 Девушки и женщины с цветами стоят в живых цепях на Каменной горке, возле метро "Кунцевщина", на проспекте Дзержинского, на проспекте Независимости возле кинотеатра "Октябрь". Едущие мимо машины поддерживают их сигналами.


По проспекту Дзержинского в сторону центра пошла небольшая колонна.

Около 1-й городской больницы на проспект Независимости вышли в цепь медики, сообщает Telegram-канал NEXTA.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]