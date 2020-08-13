Очевидно, что Лукашенко будет защищать свою власть любыми средствами. Но даже если ему удастся удержаться на посту, править страной ему будет уже невозможно. Реальность такова, что Лукашенко потерял общественную поддержку и легитимизировал себя. Сегодня гарантией его власти являются силовики и часть номенклатурного аппарата, пишет политолог Павел Усов.





Электоральный коллапс привел к открытому противостоянию между системой и обществом. Однако власть жестко и открыто выступает против общей воли народа. Противостояние и конфронтация будут нарастать и углубляться, что приведет к жертвам и дальнейшей дестабилизации системы и государства. Необходимо подчеркнуть, что отличительная черта нынешних протестов в том, что у них есть ясный символ, цель, есть политическая миссия. Служение этой миссии будет являться внутренней энергией роста и усиления протеста.





События развиваются таким образом, что можно говорить о двух возможных сценариях.





1. Большая и широкая мобилизация общества, наращивание социального протестного ресурса и как результат - свержение правящего режима с многочисленными потерями и жертвами. Чувствительным ударом по системе может быть продолжительная общенациональная забастовка в Беларуси.





2. Наращивание мобилизационного и репрессивного потенциала со стороны режима, вплоть до введения чрезвычайного положения, и жестокое кровавое подавление протестов.





Любой из этих сценариев ведет к глубокому политическому кризису.





Спецификой нынешних протестов является их сетевая мобилизация и координация. На данный момент нет единого координационного центра и комитета, который бы мог быть голосом протестующих, голосом народа. У людей есть символ - Светлана Тихановская, но она по причине беспрецедентного психологического и морального давления властей не может взять на себя роль лидера революции и протеста. Не может сделать этого и объединенный штаб Тихановской.





Эскалация конфликта разрушительна для общества и для страны. Это должны понимать, прежде всего власти и прекратить репрессии в отношении гражданских активистов. Жестокое подавление протестов не позволит вывести страну из политического кризиса и тупика.





Правящий класс должен в конце концов осознать, что отрицание ими реальности не вернет страну и общество в прежнее состояние. Наоборот, это грозит хаосом и серьезными последствиями для них самих.





Руководство страны, выступая с позиции интересов государства и народа, а не интересов режима Лукашенко, должно согласиться с необходимостью политических уступок и широкого гражданск о диалога.





С другой стороны, демократическое сообщество совместно с представителями Светланы Тихановской, в кратчайшие сроки, должно создать Кризисный Гражданский Комитет во главе с избранным президентом в изгнании Светланой Тихановской, куда войдут известные люди Беларуси - политики, общественные деятели, политологи и экономисты: Светлана Алексиевич, Михаил Пастухов, Виктор Мартинович, Андрей Курейчик, Владимир Мацкевич, Андрей Егоров, Андрей Казакевич, Алесь Белятский, Валентин Стефанович, Светлана Калинкина, Александр Класковский, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Игорь Рынкевич, Елена Анисим, Александр Чубрик, Леонид Заико, Андрей Вардомацкий и др.





Очень важно, чтобы Светлана Тихановская не отказалась от дальнейшей политической борьбы и возглавила этот Комитет находясь за границей.





Такие же Комитеты имеет смысл создать во всех регионах, областных и районных центрах страны.





В задачу этого комитета должно входить не только представительство интересов общества и Светланы Тихановской, но и скорейшая выработка требований - предложений по выходу из сложившейся ситуации.





Представители правящей элиты и гражданского сообщества будут иметь все возможности для поиска компромисса и выхода из кризиса. Этот диалог должен стать началом политической трансформации в стране.





Первоочередными целями гражданско-политического диалога являются:





1. Окончание противостояния и начало мирной трансформация политической системы, включая отставку Лукашенко;





2. Недопущение распада системы государственного управления и обеспечить переход политического управления к представителям демократического сообщества;

3. Недопущение разрушения государственных институтов и периода безвластия, который мог бы быть использован Россией в своих интересах.





Я считаю, что единственным выходом для добра всей страны и народа является широкий национальный диалог (в центре и регионах) и процесс демократизации страны на всех уровнях.