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Разработчики «Голоса» рассказали, что делать после включения интернета

По информации разработчиков онлайн-платформы «Голос», на вчера зарегистрированные пользователи прислали через чат-бот уже 450 тысяч бюллетеней. Сразу после «включения» интернета пришло более 120 тысяч бюллетеней.


Разработчики «Голоса» рассказали, что делать после включения интернета
Сейчас команда платформы «Голос» вместе с инициативами «Честные люди» и «Зубр» обрабатывает информацию:

собирает фото;

пропускает итоговые протоколы с участков через фильтр «Голоса», выявляет, где уже количество реальных бюллетеней больше, чем голосов за Тихановскую в официальных протоколах (выявляет факты фальсификации);

составляет карту участков, где выборы, по данным платформы, могли быть сфальсифицированы.

 — Мы сопоставляем данные итоговых протоколов с количеством фотографий от избирателей по конкретным избирательным участкам. Вскоре дадим детальный отчёт. И опубликуем на карте избирательные участки, где выбор людей украли, — объяснили в «Голосе».

Как работает «Голос» сейчас

можно отправить фото бюллетеня чат-боту в Viber или Telegram (https://t.me/golosby_bot)

если не удаётся выбрать участок для голосования, отправьте боту команду: /участок
можно перезапустить бота командой: /start

если ещё не регистрировались — сделайте это и тоже отправьте фото. Регистрация 

по новому адресу через VPN: https://bit.ly/golos_free (https://bit.ly/golos_free) или напрямую в мессенджерах.

По информации пользователей, несмотря на работающий интернет есть проблемы с подтерждением участков и отправкой фото через чат-бот. Также есть проблема с доступом на сайт «Голоса». 
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