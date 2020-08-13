+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Sobesednik": у Лукашенко 3 финала - умрет на посту, "не того чая попьет" или отдаст страну России

Пока в Беларуси и других странах, граждане которых не согласны с переизбранием Александра Лукашенко на новый президентский срок, проходят митинги протеста, вопрос о том, каким именно будет финал Батьки, висит в воздухе.

"Sobesednik": у Лукашенко 3 финала - умрет на посту, "не того чая попьет" или отдаст страну России
фото из открытых источников
Возможные сценарии судьбы белорусского лидера в интервью Sobesednik.ru рассмотрел политолог Дмитрий Орешкин

Судьба у Лукашенко сейчас незавидна — уходить в отставку ему нельзя, иначе его ждет печальный сценарий. Значит, ему придется держаться за власть до конца своих дней, – считает эксперт. – Другой вопрос, сможет ли он удерживать власть. Сможет ровно до той поры, пока ему хватит ресурсов оплачивать лояльность силовиков и бюрократии. Но денег для этого у него все меньше и со временем будет становиться еще меньше, потому что республика отстает в развитии по сравнению с соседями. Я думаю, до смерти он ситуацию удержит — это будет новый Трухильо (который правил больше 40 лет), или Салазар в Португалии, или Франко. Тут не следует выдавать желаемое за действительное: многие демократически мыслящие люди думают, что этот режим обречен, и его крах произойдет вот прям скоро. Но это вряд ли. Если ты контролируешь силовой ресурс и не стесняешься его использовать, то ты можешь рулить территорией до тех пор, пока ты этому ресурсу платишь. Посмертная судьба Лукашенко будет зависеть от интерпретаторов. В Испании до сих пор спорят, хорош Франко или плох. 

– На самом деле самая большая угроза для Лукашенко в том, что от власти его может отстранить Кремль, которому нужно будет предъявить народу расширение своей зоны ответственности, – полагает Орешкин. – Чем слабее будет Лукашенко, тем навязчивее будет стремление его поглотить. Так что защитить свою власть внутри страны у него ресурсов хватит, а вот внешняя угроза для него более реальна. Если он и не усидит до конца дней своих, то это будет связано с восточным соседом, скажем так. А уж как это произойдет... если будет совсем уже плохо с точки зрения внутренних протестов, то братская Россия может ему «помочь», введя туда войска, как это было в Прибалтике, например. Но это самое последнее, на что Лукашенко сам лично согласится. Потом, всегда есть вероятность, что он не за ту дверную ручку возьмется. Или не того чая попьет — такое развитие событий тоже полностью исключить нельзя. В стране он ситуацию наверняка стабилизирует, но по нисходящей кривой: страна будет деградировать, люди уезжать, экономика падать, однако Лукашенко продолжит рулить. 

Посмотрите на Венесуэлу или Зимбабве. А вот что придумает восточный сосед — здесь сложнее. Ведь чем слабее будет Лукашенко, тем выше соблазн с ним побыстрее закончить, чтобы завершить наконец формирование единого государства и объединить братские народы в тесных объятиях.
Ахмирова Римма
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]