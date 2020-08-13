В конгрессе США спорят, назначать ли посла в Минск
Американский посол был отозван из Беларуси больше 10 лет назад, но во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск в феврале 2020 года страны договорились вновь обменяться послами.
Хотя за эти годы в Беларуси мало что изменилось в смысле внутренней политики, изменилась геополитика. В Вашингтоне появился интерес к ограничению влияния Москвы и Пекина в регионе, а в Минске — аппетит к более разноплановой внешней политике.
Однако президентские выборы 9 августа, которые Помпео отказался признавать честными и справедливыми, и жесткий разгон демонстраций заставили некоторых законодателей в конгресе задуматься о правильности этого решения, пишет американский журнал Foreign Policy.
Теперь ряд сенаторов от Демократической партии угрожают заблокировать назначение посла, считая неуместным улучшать отношения в свете последних событий.
Дискуссия в конгрессе отражает ключевой вопрос американской внешней политики, пишет издание: стоит ли сотрудничать с авторитарными режимами в попытке ограничить влияние других держав, или это лишь подрывает позицию США как защитника демократии и либеральных ценностей, сообщает ВВС .
08:11 13/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение