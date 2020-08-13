В конгрессе США спорят, назначать ли посла в Минск

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Однако президентские выборы 9 августа, которые Помпео отказался признавать честными и справедливыми, и жесткий разгон демонстраций заставили некоторых законодателей в конгресе задуматься о правильности этого решения, пишет американский журнал Foreign Policy.





Теперь ряд сенаторов от Демократической партии угрожают заблокировать назначение посла, считая неуместным улучшать отношения в свете последних событий.



