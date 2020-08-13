Из изолятора в Минске освободили около 100 человек





Фамилии выпущенных приводит телеграм-канал "Окрестина списки".





Ночью людей стали освобождать и в Жодино, откуда добраться в Минск было совсем не просто. Это те, кому суд присудил трое суток ареста, или те, кто не дождался своей очереди на суд, но уже отсидел трое суток.





Появились сообщения об освобождении людей в Гомеле.





Среди прочих отпустили Кристину Витушку, которой во время заключения не давали жизненно необходимых лекарств от сахарного диабета.

То, что рассказывают люди об условиях содержания и задержания, - это Будто рассказы о концлагерях, появившихся в Беларуси.