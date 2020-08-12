Алексиевич – Лукашенко: Уходи, пока не поздно!

– На мой взгляд, власть объявила войну своему народу. Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН... никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все в крови, беременную женщину избивают, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало чёрное население Америки.





Людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня [на акцию протеста] вышла цепочка женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...





– Люди уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской?





– Абсолютно уверены. И я знаю, откуда это пошло. Никто вокруг себя не видит никого, кто бы любил Лукашенко, кто бы защищал его так, как раньше. Как после всего того, что происходит на улицах, в этого человека можно верить?! Ходят слухи (сказал Анатолий Лебедько, вероятно, у него есть проверенные данные) о том, что здесь много российского ОМОНа. Кому это может понравиться?





Белорусы подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не бьем и не убиваем. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Свои люди не хотят бить своих людей. А тут происходит что-то нереальное...





– Как вы оцениваете отъезд Светланы Тихановской из Беларуси в Литву?





– Я согласна с мнением многих, что Тихановская сделала свое дело. Она была и остается символом перемен, стремления к новой жизни и честности, самопожертвования для народа и своего мужа. В конце концов, человек не всесилен. Она сделала, что могла. Ничего плохого о ней сказать не могу.





Теперь позвольте мужчинам выйти на первый план. Пусть будет Комитет национального спасения, пусть соберется элита, общество должно присоединиться к борьбе, а не только эти три женщины.





Все трое прекрасны, каждая по-своему – и Вероника Цепкало, и Мария Колесникова, и Светлана Тихановская. Мария всё еще на посту. Но если нужно приносить в жертву детей – а я знаю, как наши органы могут действовать и запугивать, – то неудивите о, что две женщины, Светлана и Вероника, сошли с дистанции. Но я думаю, они вернутся.





– Могли бы вы взять на себя роль посредника?





– Посредника между кем и кем?





– Между теми, кто сейчас вступил в конфликт.





– Если бы я была помоложе и не болела, то наверное. Я и сейчас буду помогать всеми силами, но для того, чтобы возглавить движение, у меня больше нет физических и моральных сил.









– Что бы вы хотели сказать тем людям, которые вышли на акции протеста и, может быть, еще выйдут?





– Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся и лидеры. А то все решили, что эти девушки [сами] всё сделают.





– А что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?





– ...Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но не выйдет уже, кровь [пролилась]. Уходи, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уходи! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью, – сказала в интервью Белорусской службе Радио Свобода писательница Светлана Алексиевич.