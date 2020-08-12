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Порошенко призвал к досрочным президентским выборам в Беларуси и освобождению протестующих из тюрем

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти Беларуси немедленно прекратить насилие, освободить заключенных протестующих и объявить досрочные президентские выборы. Об этом Порошенко сказал в заявлении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook 12 августа.




"Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном, цивилизованном мире", – отметил он.

Порошенко озвучил несколько пунктов, которые, по его мнению, должны выполнить власти Беларуси после президентских выборов 9 августа.

"Необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это первое. Во-вторых: освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов. В-третьих: обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. В-четвертых: объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур", – заявил Порошенко.

Он призвал украинские власти быть в контакте с партнерами по "Люблинскому треугольнику" и назначить специального представителя Украины по Беларуси.

"И призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украина", – подчеркнул Порошенко.
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