Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов. На противоположной стороне проспекта Дзержинского выстроилась цепь из людей. проезжающие машины сигналят.

К медикам, которые собрались у медуниверситета, вышли несколько человек из учебного заведения, среди которых были председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили собравшихся не создавать толпу, пригласили в медуниверситет. Медики спросили, отшучиваясь, пустят ли их в медуниверситет, если начнутся задержания.





После этого медики вышли к проспекту Дзержинского, где выстроились в цепь. Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. Участники акции говорят, что, на сегодняшний день есть те, кто вышел из официального профсоюза.





Медики держат в руках плакаты, на которых написано: «Медики против насилия», «Остановите насилие».



