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«Медики против насилия». Министр здравоохранения вышел к собравшимся у Медуниверситета врачам

У медуниверситета в Минске вечером 12 августа собралось около 130 медиков из разных больниц столицы. Они собрались у альма-матер для того, чтобы остановить насилие в стране, сообщает TUT.BY. К ним приехал и глава Минздрава Владимир Караник.
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Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов. На противоположной стороне проспекта Дзержинского выстроилась цепь из людей. проезжающие машины сигналят.

К медикам, которые собрались у медуниверситета, вышли несколько человек из учебного заведения, среди которых были председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили собравшихся не создавать толпу, пригласили в медуниверситет. Медики спросили, отшучиваясь, пустят ли их в медуниверситет, если начнутся задержания.

После этого медики вышли к проспекту Дзержинского, где выстроились в цепь. Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. Участники акции говорят, что, на сегодняшний день есть те, кто вышел из официального профсоюза.

Медики держат в руках плакаты, на которых написано: «Медики против насилия», «Остановите насилие».

Около 19 часов к собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета. Но медики продолжают стоять у проспекта Дзержинского.
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