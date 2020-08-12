На пресс-конференции, посвященной визиту госсекретаря США Майка Помпео в Чехию, глава американского международного ведомства отвечал на вопрос о событиях в Беларуси, пишет TUT.BY





— Как мы видели, выборы никак не были свободными и честными. Нас это волнует, потому что нам небезразличен белорусский народ. Мы хотим, чтобы у народа Беларуси были свободы, которых они требуют, которые они считают отвечающими их интересам. Мы следим за протестами, мы призываем, чтобы участники ненасильственных протестов были защищены и не вооружены. Ни в чьих интересах делать это. Мы продолжим говорить о рисках белорусского народа. Мы хотим для них свободы, как и для всех людей по всему миру. Вы упомянули Иран, Россию, Китай — мы хотим для них такой же набор возможностей и свобод и продолжим делать все возможное, чтобы добиться этого также для белорусского народа.





Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также прокомментировал ситуацию в Беларуси.





— Это шокировало — видеть то, что происходит. Я не мог представить, что что-то подобное может случиться в Европе, так близко к нам. Это возмутительно. И я ожидаю, что ЕС выпустит не только заявления, но также предпримет какие-то действия, примет какие-то меры. Потому что белорусы имеют те же права быть свободными, как и мы. Я не вижу ни одной причины, почему это должно быть по-другому.





Глава чешского правительства также отметил, что руководство Евросоюза должно отреагировать на события в нашей стране конкретными действиями.





— Сейчас вопрос в том, выпустит ли ЕС только декларации или предпримет специфические шаги. Польский премьер-министр также сделал предложение, и мы точно присоединимся. И я считаю, что Совет Европы и Еврокомиссия должны что-то предложить, потому что это невообразимо, когда так близко к нам происходят такие события, — заявил Андрей Бабиш.





Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна, а также две другие соседки Беларуси — Латвия и Польша — совместно разработали план по разрешению кризиса в нашей стране. Он состоит из трех пунктов, выполнение которых необходимо для урегулирования ситуации: прекращения насилия по отношению к демонстрантам, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. В случае отказа на нашу страну, по его словам, могут быть наложены санкции.





— При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса, — заявил литовский президент.





После анонсирования встречи глав МИД стран Евросоюза шведский министр иностранных дел Анн Линде сделала заявление в интервью шведскому радио, которое передает Associated Press, что считает оправданным в сложившейся ситуации рассмотрение расширения санкций.





— Я абсолютно убеждена, что нам нужно рассмотреть расширение точечных санкций против тех, кто ответственен за насилие против участников протестов, а также за фальсификации на выборах — тех, кто участвовал в том, чтобы сделать электоральный процесс несвободным и нечестным, — сказала Линде.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Радио НВ» заявил, что его страна пока не готова дать оценку выборам в Беларуси, но может при необходимости предложить свои услуги в качестве посредника в национальном диалоге.





— Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки.





Официальную позицию правительства Германии в среду озвучил его представитель Штефан Зайберт: страна считает, что выборы в Беларуси не соответствовали даже минимальным стандартам демократии. Он также заявил, что Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций в ответ на насилие со стороны властей по отношению к протестующим.









— Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Это настоящая волна репрессий, — заявил представитель Кабинета министров ФРГ.





Напомним, внеочередная видеоконференция министров стран — членов Евросоюза состоится 14 августа. На ней главы ведомств будут обсуждать ситуацию в Беларуси.





Ранее о возможных санкциях в ответ на действия властей нашей страны заявлял глава комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес, назвав их «яростным нападением на демократические ценности».