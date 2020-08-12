Белоруски по всей стране выстроились в "цепи солидарности" против насилия силовиков
"Мы идем с любовью, а не войной". В Гродно в цепь солидарности выстроились около 500 девушек!
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"Цепи солидарности", на которые вышли в основном женщины, прошли в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси.
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Гродно. Фото: "Белорусский партизан"
Акция в Гродно началась в 13:45 и продолжалась до 18 часов. На пике акции в цепи солидарности участвовали около 500 гродненок. Машины без перерыва сигналили, к участницам акции привозили воду, цветы. Гродненская милиция попробовала предупредить девушек об участии в несанкционированной акции, однако напугать никого не получилось. Обошлось без задержаний.
В Минске сообщается об акциях в разных районах города. 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Комаровский". "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!" - скандировали они. Женщин приветствовали сигналами проезжавшие мимо автомобилисты.
Полиция предупредила участников, что акция не санкционирована, и требовала разойтись. Женщины возложили цветы и начали расходиться, положив руки за голову.
В Витебске в историческом центре города собралось более 20 человек, они были в яркой одежде, с цветами и воздушными шарами в руках. К ним подошли омоновцы и начали задержания, некоторым девушкам удалось убежать, но около 10 человек задержали.
В Гомеле женщины собрались возле цирка и отправились к площади Ленина, к ним присоединились мужчины.
"Белорусский партизан"
19:47 12/08/2020
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