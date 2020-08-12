"Цепи солидарности", на которые вышли в основном женщины, прошли в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси.

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Гродно. Фото: "Белорусский партизан"

Акция в Гродно началась в 13:45 и продолжалась до 18 часов. На пике акции в цепи солидарности участвовали около 500 гродненок. Машины без перерыва сигналили, к участницам акции привозили воду, цветы. Гродненская милиция попробовала предупредить девушек об участии в несанкционированной акции, однако напугать никого не получилось. Обошлось без задержаний.





В Минске сообщается об акциях в разных районах города. 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Комаровский". "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!" - скандировали они. Женщин приветствовали сигналами проезжавшие мимо автомобилисты.





Полиция предупредила участников, что акция не санкционирована, и требовала разойтись. Женщины возложили цветы и начали расходиться, положив руки за голову.