В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень

В Гомеле задержанным не хватает мест ни в ИВС, ни в СИЗО. Машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях, чтобы их «приняли».





«Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», - плачет его мама.





У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.





«Он кричал, просил о помощи... А конвой счел его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике... Его вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией. Там Сашу пытались спасти, но не смогли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти», - говорит мать.





Сына в морге она не видела.





«Думаю, мне отказали показать это. Что его жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына», - сказала мать.





Радыё Свабода обратилось в пресс-службу МВД по Гомельской области. Их перенаправили в пресс-службу Следственного комитета. На телефоны пресс-секретаря СК в Гомельской области пока не ответили.



