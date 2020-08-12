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Волонтерская инициатива «Беларусь 2020 - Экзитпол за рубежом» опубликовала результаты экзитполов голосования на выборах президента Беларуси в посольства в более, чем 20странах По их данным, в голосовании за рубежом Светлана Тихановская набрала 86,9% голосов, передает RTVi





В опросах с 4 по 9 августа на выходе из избирательных участков поучаствовали почти 15 тысяч белорусов в 23 странах. За Тихановскую проголосовали 12 809 респондентов. Почти тысяча человек отказалась отвечать, за кого они голосовали. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали лишь 569 человек, что составило всего 3,86% от ответов опрошенных. Вариант «против всех» в бюллетене выбрали 1,43%.





Координатор инициативы Михаил Рубин сказал “Настоящему времени”, что было одно посольство, где за Лукашенко никто не проголосовал.





В воскресенье прошло голосование на выборах президента Беларуси. По данным ЦИК страны, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако все остальные кандидаты призвали признать голосование недействительным. На улицы белорусских городов протестовать вышли тысячи человек. Самые многочисленные протесты прошли в Минске, Бресте и Лиде. Силовики массово задерживали и избивали протестующих. Официально задержани более 6 тысяч человек среди которых есть девять украинцев.





Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, не дожидаясь завершения подсчета голосов, фактически объявила Александра Лукашенко победителем выборов и призвала остальных кандидатов «признать свое поражение, поздравить победителя и не волновать народ».





Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими, и призвали официальный Минск уважать права и свободы граждан. Александра Лукашенко поздравили с победой только лидеры РФ, Китая, Молдовы, Казахстана и Армении.



