Светлана Тихановська / фото REUTERS





Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву, имея визу. Об этом в интервью российскому Эхо Москвы сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.





По словам дипломата, связаться с Тихановской несколько дней назад ему не удавалось. О том, что политик покинула Беларусь и отправилась в Литву, власти узнали уже постфактум.





«И потом, насколько я понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: либо покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем», - ответил Линкявичюс.





Тихановская выбрала Литву, потому что у нее была виза, пояснил глава МИД. «И власть этому способствовала. Может, это была часть плана, если она не будет в стране - меньше, скажем, причин для волнения», - добавил литовец, уточнив, что визу выдали оппозиционерке в июле на год.





Отъезд Тихановской: что известно





Лидер объединенной оппозиции Беларуси покинула страну 11 августа. В штабе заявили, что все равно будут беспокоиться о возвращении протестов в мирное русло и хотят остановить кровопролитие, однако от намерения признать выборы сфальсифицированными не отказались. 11 августа также появилось видеообращение Тихановской, якобы записанное в Литве.





В нем она призвала граждан больше не ходить на протесты и позаботиться о здоровье родных. На самом деле заявление по бумажке политик сделала в кабинете главы белорусского ЦИК под давлением силовиков.



