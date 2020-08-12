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МИД Литвы: Тихановской "предложили" покинуть Беларусь и другие не очень удобные варианты

Тихановская выбрала Литву, потому что у нее была виза, пояснил глава литовского МИД.

Светлана Тихановська / фото REUTERS 

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву, имея визу. Об этом в интервью российскому Эхо Москвы сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. 

По словам дипломата, связаться с Тихановской несколько дней назад ему не удавалось. О том, что политик покинула Беларусь и отправилась в Литву, власти узнали уже постфактум. 

«И потом, насколько я понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: либо покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем», - ответил Линкявичюс. 

Тихановская выбрала Литву, потому что у нее была виза, пояснил глава МИД. «И власть этому способствовала. Может, это была часть плана, если она не будет в стране - меньше, скажем, причин для волнения», - добавил литовец, уточнив, что визу выдали оппозиционерке в июле на год. 

Отъезд Тихановской: что известно 

Лидер объединенной оппозиции Беларуси покинула страну 11 августа. В штабе заявили, что все равно будут беспокоиться о возвращении протестов в мирное русло и хотят остановить кровопролитие, однако от намерения признать выборы сфальсифицированными не отказались. 11 августа также появилось видеообращение Тихановской, якобы записанное в Литве. 

В нем она призвала граждан больше не ходить на протесты и позаботиться о здоровье родных. На самом деле заявление по бумажке политик сделала в кабинете главы белорусского ЦИК под давлением силовиков.
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