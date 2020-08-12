Майк Помпео призвал власти Беларуси не вредить участникам протестов / REUTERS





США продолжат попытки донести свободу людям в Беларуси и других странах. Об этом сказал Госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Чехию.





"Нас глубоко волнует белорусский народ", - цитирует Bloomberg слова Помпео, которые он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.





"Мы хотим, чтобы люди в Беларуси имели свободы, которых они требуют", - добавил глава американской дипломатии.





Отвечая на вопрос о свободе в Китае, России и Иране, Помпео сказал: "Мы хотим, чтобы каждая из этих стран имела такие свободы".





"Мы продолжим изо всех сил стараться донести их народу Беларуси тоже", - пообещал Госсекретарь США.





Он также призвал защитить участников мирных протестов в Беларуси, чтобы они оставались невредимыми. Помпео пообещал, что США продолжат поддерживать связь с людьми в стране.