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Bloomberg: Госсекретарь США пообещал Беларуси демократию, которую требуют демонстранты

По словам Помпео, белорусы должны получить свободы, которых они требуют на улицах.

Майк Помпео призвал власти Беларуси не вредить участникам протестов / REUTERS 

США продолжат попытки донести свободу людям в Беларуси и других странах. Об этом сказал Госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Чехию. 

"Нас глубоко волнует белорусский народ", - цитирует Bloomberg слова Помпео, которые он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. 

"Мы хотим, чтобы люди в Беларуси имели свободы, которых они требуют", - добавил глава американской дипломатии. 

Отвечая на вопрос о свободе в Китае, России и Иране, Помпео сказал: "Мы хотим, чтобы каждая из этих стран имела такие свободы". 

"Мы продолжим изо всех сил стараться донести их народу Беларуси тоже", - пообещал Госсекретарь США. 

Он также призвал защитить участников мирных протестов в Беларуси, чтобы они оставались невредимыми. Помпео пообещал, что США продолжат поддерживать связь с людьми в стране.
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