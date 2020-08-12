



Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью НВ





"Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных и мы призываем к диалогу между властями Беларуси и ее общественностью. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", - сказал Кулеба.





Он пожелал "белорусским соседям" выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильным и суверенным государством.





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Как сообщалось, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по официальным данным, более 80% голосов набрал Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно в течение 26 лет. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.









В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста несогласных с обнародованными властями результатами. В ночь на вторник, 11 августа, акции в Минске продолжились, силовики снова жестоко разогнали протестующих, задержали около 2 тысяч человек. Протесты продолжались и в ночь на среду. Сообщалось, что были задержаны более тысячи человек.





Между тем, Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в Литве.

