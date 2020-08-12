Четвертый вечер боли и надежды (он-лайн)

Информация о том, что в Минске ранен ГАИшник не подтвердилась.

А это Санкт-Петербург









20.30





В Минске на Пушкинской задержания. Но люди вышли в Лошице.





В Новополоцке женщины стоят напротив горисполкома. Проходит цепь солидарности в Сморгони.









20.15





В Гродно возле автовокзала цепь солидарности стоит с обеда. Цепь солидарности выстроилась в Волковыске.





Увеличивается число людей в минском Уручье и возле универсама Рига. Появилась цепь солидарности на улице Ангарской





Медики в Минске разошлись. Но пообещали прийт завтра.





Несмотря на обещания министра Караева, продолжается охота на журналистов. В частности, задержаны журналисты Белсата Любовь Лунева и Дмитрий Солтан.





19.55





В Минске жестко задержан и избит политический аналитик, теле-и радиоведущий Виталий Цыганков и его жена, врач, Ольга Цыганкова. Об этом сообщает "Свабода". Они сейчас в Московском РУВД.





"Сотрудники ГАИ приставили пистолет к соей голове", -- рассказала Ольга Цыганкова.





Машину журналиста и его супруги остановили на Немиге.





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Прямо сейчас на площади Победы в Минске босые девушки поют знаменитую белорусскую "Калыханку".





Цепи и цепочки протеста по всему городу. Известно, что проходит акция в Смолевичах.





Есть сообщения, что протестующие вышли на проспект Дзержинского.





В Пинске в центр города вышли женщины с цветами. Напомним, что в этом городе были очень жесткие задержания в ночь после выборов.





Цепи протеста также в Слуцке, Дзержинске, Столбцах, Фанипеоле, Марьиной Горке, передает Телеграм "Нашей нівы".





19.35





В Боро янах - известный поселок под Минском, где областная больница и онкоцентр - тоже стоит цепь солидарности.





19.30





В Минске цепи протеста в разных уголках города - Уручье, возле цирка, на Пушкинской, на Петровщине, возле Малиновки. Возле Риги молодые люди пытаются перекрыть движение транспорта. К медикам подъехал автозак. Некоторые разбежались. Но это отличие белорусских протестов, что уже окрестили "тактикой ртути" - при приближении ил правопорядка рассыпаться в разные стороны, а том собираться вновь. Так ртуть, если надавать, рассыпается на мелкие шарики, а потом вновь собирается в большую каплю.





А тем временем стало известно, что в стране отключили Евроньюс.





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Несколько сотен женщин стоят в цепи протеста в Гомеле. Лозунгов не выкрикивают Некоторые с детьми.









19.10









Возле Белорусского медуниверситета на акцию вышли медики и студенты-медики. Напомним, вчера были задержаны несколько их коллег, к орые вышли .

с плакатом "медики с вами" . Сегодня уже цепь врачей протестует против насилия, которое применяет власть для подавления протестов. К ним приехал министр здравоохранения Караник. Приглашает пройти в университет на разговор. Врачи не пошли и Караник пока стоит в стороне.









Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".





"В 17.35 на вход и выход в целях обе ечения безопасности пассажиров закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь победы». Поезда следуют без остановки на э х станциях", - говорится в сообщении метрополитена.





Метрополитен извинился "за неудобства".





Между тем, к передают белорусские СМИ, около отдельных станций начинают собираться протестующие.





Так, цепь выстроилась также у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".





Сообщается также, что закрыты еще станции метро «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Люди собра сь также у станции метро "Петровщина". Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты.





Колонна людей прошла мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы Их несколько сотен, люди держат поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналят. Правоохранительные органы их не трогают.





Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин, которые идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.









Очень трогательно пон ать, что мы не одни. Что за Беларусь сейчас болеют во многих и многих странах. На мэрии Ль ва, например, вывесили бело-красно-белый флаг. Дзякуй, браты!



