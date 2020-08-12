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Четвертый вечер боли и надежды (он-лайн)

Сегодня акции протеста вечером не начинаются, а продолжаются. Женские цепи протеста в разных городах страны, которые проходили днем, увеличиваются вечером.

Четвертый вечер боли и надежды (он-лайн)
20.40 Информация о том, что в Минске ранен ГАИшник не подтвердилась.
А это Санкт-Петербург


20.30

В Минске на Пушкинской задержания. Но люди вышли в Лошице.

В Новополоцке женщины стоят напротив горисполкома. Проходит цепь солидарности в Сморгони.


20.15

В Гродно возле автовокзала цепь солидарности стоит с обеда.  Цепь солидарности выстроилась в Волковыске.

Увеличивается число людей в минском Уручье и возле универсама Рига. Появилась цепь солидарности на улице Ангарской

Медики в Минске разошлись. Но пообещали прийт завтра.

Несмотря на обещания министра Караева, продолжается охота на журналистов. В частности, задержаны журналисты Белсата Любовь Лунева и Дмитрий Солтан.

19.55

В Минске жестко задержан и избит политический аналитик, теле-и радиоведущий Виталий Цыганков и его жена, врач, Ольга Цыганкова. Об этом сообщает "Свабода". Они сейчас в Московском РУВД. 

"Сотрудники ГАИ приставили пистолет к соей голове", -- рассказала Ольга Цыганкова.

Машину журналиста и его супруги остановили на Немиге.  

iv>19.45

Прямо сейчас на площади Победы в Минске босые девушки поют знаменитую белорусскую "Калыханку". 

Цепи и цепочки протеста по всему городу. Известно, что проходит акция в Смолевичах. 

Есть сообщения, что протестующие вышли на проспект Дзержинского. 

В Пинске в центр города вышли женщины с цветами. Напомним, что  в этом городе были очень жесткие задержания в ночь после выборов.  

Цепи протеста также в Слуцке, Дзержинске, Столбцах, Фанипеоле, Марьиной Горке, передает Телеграм "Нашей нівы".

19.35

В Боро янах - известный поселок под Минском, где областная больница и онкоцентр - тоже стоит цепь солидарности.

19.30

В Минске цепи протеста в разных уголках города - Уручье, возле цирка, на Пушкинской, на Петровщине, возле Малиновки. Возле Риги молодые люди пытаются перекрыть движение транспорта. К медикам подъехал автозак. Некоторые разбежались. Но это отличие белорусских протестов, что уже окрестили "тактикой ртути" - при приближении ил правопорядка рассыпаться в разные стороны, а том собираться вновь. Так ртуть, если надавать, рассыпается на мелкие шарики, а потом вновь собирается в большую каплю.   

А тем временем стало известно, что в стране отключили Евроньюс. 

< v>19.20 

Несколько сотен женщин стоят в цепи протеста в Гомеле. Лозунгов не выкрикивают Некоторые с детьми. 


19.10


Возле Белорусского медуниверситета на акцию вышли медики и студенты-медики. Напомним, вчера были задержаны несколько их коллег, к орые вышли .
с плакатом "медики с вами" . Сегодня уже цепь врачей протестует против насилия, которое применяет власть для подавления протестов. К ним приехал министр здравоохранения Караник. Приглашает пройти в университет на разговор. Врачи не пошли и Караник пока стоит в стороне.


Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".

"В 17.35 на вход и выход в целях обе ечения безопасности пассажиров закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь победы». Поезда следуют без остановки на э х станциях", - говорится в сообщении метрополитена.

Метрополитен извинился "за неудобства".

Между тем, к передают белорусские СМИ, около отдельных станций начинают собираться протестующие. 

Так, цепь выстроилась также у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".

Сообщается также, что закрыты еще станции метро «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Люди собра сь также у станции метро "Петровщина". Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты. 

Колонна людей прошла мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы Их несколько сотен, люди держат поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналят. Правоохранительные органы их не трогают.

Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин, которые идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей. 


Очень трогательно пон ать, что мы не одни. Что за Беларусь сейчас болеют во многих и многих странах. На мэрии Ль ва, например, вывесили бело-красно-белый флаг. Дзякуй, браты!

 
"Белорусский партизан"
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