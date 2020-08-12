- Чем завершилась президентская кампания?





- Президентская кампания завершилась спектаклем, учиненным подлыми режиссерами во главе с Центризбиркомом. Проиграл выборы Лукашенко – это однозначно. У меня есть информация из зарубежья: на участках за границей отдавали только несколько голосов за Лукашенко (официальные лица), а все остальные – за Тихановскую.





Завершилась кампания победой молодой, красивой, приятной женщины, которая вынуждена была взять флаг из рук посаженного ни за что в тюрьму мужа.





Так завершилась кампания. А ее «итоги» насаждаются силой. И что самое мерзкое – действия Лукашенко поддерживает российская власть, потому что, имея информацию о происходящем в Беларуси, и получить поздравление от Путина, - это хевра.





Этой хевре трудно противостоять, потому что Кремль стоит на стороне того, кто исполнит его любое пожелание в Беларуси – на стороне Лукашенко.









- Как оцениваете действия белорусских властей – с 9 августа и по сей день? Захваты прохожих, стрельба в мирных демонстрантов, грубое и неадекватное применение силы в отношении мирных демонстрантов.





- Приближенная к Лукашенко хевра назначенных генералов и военных чинов, которые никогда не участвовали в серьезном военном деле, специализируются на расправах над населением. Власть и военные пошли против своего народа.





- Как вам представляется дальнейшее развитие событий? Протесты пойдут на спад или вспыхнут с новой силой?





- Мне сложно прогнозировать. Обычно говорят: поставьте себя на их место. Не могу себя поставить на их место, потому что эти места заняты подлыми людишками. Если президент страны объявляет, что его ближайший соратник, ближайший друг сделал 33 выстрела в спину, чтобы ликвидировать воров в законе, - кто дал право обозначить их ворами без суда и следствия?





Это полнейшее беззаконие, которое только можно себе представить. Латиноамериканские диктатуры могут только позавидовать такому подходу.





- Станет ли Запада иметь дела с таким «победителем»?





- Запад – такая наивная структура, которой нет равных. А кроме того, там все завоевывают право быть избранными. И мне очень сложно прогнозировать, что в такой ситуации станет делать Запад.





Они нас не понимают, и я прекрасно об этом осведомлен: у меня были встречи с евродепутатами, с другими западными политиками, они просто не представляют, что такое вообще возможно.





Что может сделать Запад? Нет таких санкций, которые воздействовали бы на правительство. Санкции против Беларуси ударят прежде всего по населению страны. У американцев надо учиться санкциям – они должны быть точечными.





Боюсь, Запад согласиться с тем, что есть, и будет вручать тайные письма Лукашенко, словно он настоящий президент.





- Что произошло со Светланой Тихановской? Понесла в Центризбирком жалобу на непризнание выборов, исчезла на целый день, а затем объявилась в Литве.





- Очевидно, Тихановскую запугали. Бандиты действуют бандитскими методами, у нас не власть, у нас – организованная преступная группировка. Светлана Тихановская явно выиграла выборы, и ее можно было запугать только угрозой смерти близких.