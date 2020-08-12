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Власти Бреста подтвердили привлечение военных для подавления протестов

А задержания случайных прохожих объяснили "профилактикой"

Власти Бреста прокомментировали привлечение военных и меры, применяемые к протестующим в городе на большой пресс-конференции.

Правоохранители подтвердили факт применения в отношении протестующих спецсредств и привлечение 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"Подразделения 38 бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия", - заявил начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко.

Точное число задержанных в Бресте на пресс-конференции не назвали, ссылаясь на то, что еще идет проверка. Известно только, что около 300 человек были привлечены к административной ответственности. Сейчас проводится проверка в отношении людей, задержанных в последние дни.

Задержания людей, которые не протестовали, а просто шли по улице Астрейко объяснил тем, что многие действия проводились для профилактики или в связи с причастностью этих людей к организации несогласованных митингов и протестов.
Источник: sputnik.by
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