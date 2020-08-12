Глава МИД Литвы: В Беларуси должны пройти новые выборы





"Мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, значит, должны быть какие-то последствия. И какие это последствия, мы должны договариваться.





Два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты. Этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать", - заявил Линкявичюс