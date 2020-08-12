Глава МИД Литвы: В Беларуси должны пройти новые выборы
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Беларуси нужно провести новые президентские выборы
"Мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, значит, должны быть какие-то последствия. И какие это последствия, мы должны договариваться.
Два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты. Этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать", - заявил Линкявичюс
17:09 12/08/2020
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