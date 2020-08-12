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Казакевич: Власть поставила на силу, это выльется в большие экономические проблемы

Имиджу Беларуси как стабильной и спокойной стране уже нанесен колоссальный ущерб, но если действующая власть будет ощущать угрозу для себя, то в ход пойдет и огнестрельное оружие.

Казакевич: Власть поставила на силу, это выльется в большие экономические проблемы
Об этом в комментарии «Белорусскому партизану» заявил директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– Как считаете, как дальше могут развиваться протесты в Минске и других городах? 

– Очевидно, что власти не устраивает теперешняя форма протестов – поэтому они принимают такие жесткие действия. 

Мне кажется, тактикой протестующих в ближайшие дни станет минимизация прямых столкновений с силовиками. То есть тактика будет направлена больше на выматывание правоохранителей, чем на решительные действия.

Количество задержанных в последние дни и жестокость, которая используется силовиками при разгоне демонстраций, делают такую тактику логичной. Уже минувшей ночью мы видели ее элементы.

– На что будут готовы пойти власти, чтобы подавить протесты? 

– Абсолютно на все. Понятно, что ресурсы у системы еще есть. Если протесты не будут спадать, то будут и дополнительные задержания, и дополнительное давление на представителей медиа, и многое другое. 

Не видно признаков того, что власти думают про политическое решение ситуации.

Власти готовились к силовому сценарию и при необходимости, если они будут ощущать угрозу для себя, то, пожалуй, будут использовать и огнестрельное оружие.
Будем надеяться, что до его массового использования ситуация не дойдет. 

Если протестующие будут избегать прямых столкновений, то в этом не будет необходимости. 

– Как вы считаете, как дальше будут строиться отношения власти и общества? Готовы ли власти на минимальный диалог и компромиссы? 

– Пока мы не видим признаков готовности к диалогу. В ближайшую неделю мы продолжим находиться в силовой фазе, когда власти будут полностью закрыты для таких идей и проектов, а будут просто отрабатывать силовой сценарий, будут смотреть насколько он собьет протестную и в принципе политическую активность в стране.

Власти пойдут на диалог с обществом только в крайнем случае. Скажем, если теперешняя ситуация надолго затянется, начнет разрушаться экономическая основа системы, начнет снижаться лояльность представителей системы.

Но в любом случае диалог не начнется в ближайшее время – если и случится, то по итогам затяжного политического кризиса.

– Какими могут быть в целом последствия для страны (в том числе внешнеполитические) фальсификации результатов президентских выборов и массовых протестов с тысячами задержанных? 

– Первое и самое очевидно последствие – делегитимизация режима и конкретно президента Лукашенко. Очень многие в Беларуси не будут считать его своим президентом. В будущем возможны различные акции неповиновения и саботажа.

Очевидно, что страна столкнется с большими экономическими проблемами. Бизнес-активность начнет замирать – люди что внутри страны, что за ее пределами будут опасаться вкладывать деньги в белорусскую экономику. 

Нанесен колоссальный ущерб имиджу Беларуси как стабильной и спокойной страны с относительно неплохим бизнес-климатом. Произвольные действия силовых структур и их освещение в западных СМИ приведут к очень серьезным потерям.

Уже фактически подорваны отношения с Западом и, наверное, мы еще увидим более решительную реакцию с его стороны. Неважно, будут ли формально введены санкции – будут заморожены контакты на разных уровнях, будут усечены многие программы сотрудничества.

Уже ходят разговоры, что многие программы, направленные на поддержку официальных структур со стороны Евросоюза, должны быть распределены в пользу гражданского общества. Государство эти деньги, скорее всего, потеряет.

Что касается отношений с Россией: то, что Путин поздравил Лукашенко, не снимает проблем между властями двух стран. Очевидно, что Москва будут стремиться использовать эту ситуацию слабости белорусской власти (политической и экономической), чтобы продавливать свою повестку и настаивать на том, чтобы Беларусь или отказалась от части суверенитета, или по крайней мере пошла на уступки в части цен на энергоносители и приватизации предприятий.

–  Если говорить об официальных результатах президентских выборов и действиях силовиков: а был ли другой выход у руководства страны, которое, естественно, желало остаться у власти?
 
– Учитывая те колоссальные ресурсы, которые имеет власть (и деньги, и СМИ, и мное другое), то, конечно, был.

Руководство страны могло выиграть эту президентскую кампанию, не прибегая к чрезвычайным мерам – арестам своих оппонентов и т.д. Но в этой предвыборной кампании мы не видели политической игры со стороны власти. Видели только ставку на силовые и, по большому счету, противоправные действия.

Учитывая колоссальный потенциал, который был в распоряжении Лукашенко, он, наверное, мог вытянуть кампанию и иметь электоральное большинство. Понятно, что с помощью административного ресурса, определенного давления – но мог сделать так, как было на выборах в 2010-м и 2015-м годах.

Варианты были, и не очень понятно, почему все доступные политические средства борьбы власти сознательно и последовательно не использовали, а сделали ставку тупо на силовое решение.
"Белорусский партизан"
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