Об этом в комментарии «Белорусскому партизану» заявил директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.





– Как считаете, как дальше могут развиваться протесты в Минске и других городах?





– Очевидно, что власти не устраивает теперешняя форма протестов – поэтому они принимают такие жесткие действия.





Мне кажется, тактикой протестующих в ближайшие дни станет минимизация прямых столкновений с силовиками. То есть тактика будет направлена больше на выматывание правоохранителей, чем на решительные действия.





Количество задержанных в последние дни и жестокость, которая используется силовиками при разгоне демонстраций, делают такую тактику логичной. Уже минувшей ночью мы видели ее элементы.





– На что будут готовы пойти власти, чтобы подавить протесты?





– Абсолютно на все. Понятно, что ресурсы у системы еще есть. Если протесты не будут спадать, то будут и дополнительные задержания, и дополнительное давление на представителей медиа, и многое другое.





Не видно признаков того, что власти думают про политическое решение ситуации.





Власти готовились к силовому сценарию и при необходимости, если они будут ощущать угрозу для себя, то, пожалуй, будут использовать и огнестрельное оружие.

Будем надеяться, что до его массового использования ситуация не дойдет.





Если протестующие будут избегать прямых столкновений, то в этом не будет необходимости.





– Как вы считаете, как дальше будут строиться отношения власти и общества? Готовы ли власти на минимальный диалог и компромиссы?





– Пока мы не видим признаков готовности к диалогу. В ближайшую неделю мы продолжим находиться в силовой фазе, когда власти будут полностью закрыты для таких идей и проектов, а будут просто отрабатывать силовой сценарий, будут смотреть насколько он собьет протестную и в принципе политическую активность в стране.





Власти пойдут на диалог с обществом только в крайнем случае. Скажем, если теперешняя ситуация надолго затянется, начнет разрушаться экономическая основа системы, начнет снижаться лояльность представителей системы.





Но в любом случае диалог не начнется в ближайшее время – если и случится, то по итогам затяжного политического кризиса.





– Какими могут быть в целом последствия для страны (в том числе внешнеполитические) фальсификации результатов президентских выборов и массовых протестов с тысячами задержанных?