Арсений Яценюк подчеркнул, что судя по событиям в белорусских городах, Лукашенко готовился к такому развитию ситуации:





— Милиция готовилась к разгону массовых демонстраций. И сегодня будет бороться до последнего, и вверенные ему силы будут бороться до последнего, чтобы удержать власть.





«Выход сегодня для Беларуси и для самого Лукашенко есть только один. Единственный правильный выход — повторные президентские и одновременные парламентские выборы», — подчеркнул он, отметив, что этого будет очень сложно достичь.





«Для Беларуси сегодня нужна новая страница. Если Лукашенко говорит, что он выиграл, пусть пойдет на повторные выборы и пусть объявит одновременно досрочные парламентские выборы. И для этого должны работать и наши европейские друзья, то есть весь Европейский Союз, и США, и Украина, потому что мы ближайшие соседи, друзья и партнеры», — сказал лидер "Народного фронта".





Он отметил, что события в Беларуси имеют "и драматические, и исторические измерения":





— Драматические — потому что белорусская власть пошла по российскому сценарию, когда путем давления, запугивания, физического насилия начали уничтожать первые ростки демократии. И именно поэтому это исторические события для Беларуси.





«Надо поаплодировать белорусскому народу, который в течение последних 26 лет находился исключительно под авторитарным давлением. Там уничтожалось все, что имело отношение к свободе слова, демократии, свободе волеизъявления. И, несмотря на это, за эти 26 лет выросли белорусы, которые по-другому думают, чувствуют, которые знают, что им надо бороться за свое будущее», — сказал Арсений Яценюк.



