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Украина отправила в Беларусь запрос об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК Вагнера, участвовавших войне на Донбассе, в том числе девяти украинцев.

Об этом сообщили в украинском надзорном ведомстве.

Всем задержанным в Беларуси российским наемникам было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Суд в Киеве также заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
Источник: nv.ua
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