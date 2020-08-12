Об этом сообщили в украинском надзорном ведомстве.





Всем задержанным в Беларуси российским наемникам было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Суд в Киеве также заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.





По данным следствия, подозреваемые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».