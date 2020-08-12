Лукашенко собрал силовиков на совещение - приказал его охранять

Как сообщает Пул первого, на совещании Лукашенко заявил, что "найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".