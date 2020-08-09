По предварительным цифрам, на этих участках Светлана Тихоновская имеет 71.28%, отказались отвечать 14.73%, Александра Лукашенко имеет 10.09%, против всех 2.28%, остальные кандидаты имеют около 0.5%.





Результаты экзит-пола в Москве еще более трагичный для Лукашенко: только 6%, а за светлану Тихановскую - более 75%.