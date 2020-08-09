Предварительный результат экзит-пола на зарубежных участках: 71 процент за Тихановскую
Цифры подсчитали на 18 участках. Об этом сообщили Радио Свободаорганизаторы экзит-пола.
По предварительным цифрам, на этих участках Светлана Тихоновская имеет 71.28%, отказались отвечать 14.73%, Александра Лукашенко имеет 10.09%, против всех 2.28%, остальные кандидаты имеют около 0.5%.
Результаты экзит-пола в Москве еще более трагичный для Лукашенко: только 6%, а за светлану Тихановскую - более 75%.
20:40 09/08/2020
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