Опрос якобы проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.





По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным этого exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.





В принципе, большинство аналитиков прогнозировали именно такое: у власти не хватит ума признать оппозиционные настроения в обществе и она будет уверенно идти на конфронтацию, озвучивая невероятные рейтинги Лукашенко.