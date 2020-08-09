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Власть помахала красной тряпкой перед возмущенными людьми: обнародованы результаты провластного exit poll

Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Власть помахала красной тряпкой перед возмущенными людьми: обнародованы результаты провластного exit poll
Опрос якобы проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным этого exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

В принципе, большинство аналитиков прогнозировали именно такое: у власти не хватит ума признать оппозиционные настроения в обществе и она будет уверенно идти на конфронтацию, озвучивая невероятные рейтинги Лукашенко. 
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