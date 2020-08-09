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Задержан доверенное лицо Тихановской Николай Козлов

В Минске задержан доверенное лицо Светланы Тихановской, лидер ОГП Николай Козлов, сообщила в штабе кандидата пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.




— Николай поехал голосовать на свой избирательный участок, его там погрузили в белый бусик и увезли, — сказала Красулина.

Козлов стал девятым доверенным лицом кандидата, которого задержали за последние два дня. Всего было задержано 10 человек из команды Тихановской.
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