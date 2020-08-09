Задержан доверенное лицо Тихановской Николай Козлов













— Николай поехал голосовать на свой избирательный участок, его там погрузили в белый бусик и увезли, — сказала Красулина.





Козлов стал девятым доверенным лицом кандидата, которого задержали за последние два дня. Всего было задержано 10 человек из команды Тихановской.



