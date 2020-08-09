Задержан доверенное лицо Тихановской Николай Козлов
В Минске задержан доверенное лицо Светланы Тихановской, лидер ОГП Николай Козлов, сообщила в штабе кандидата пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.
— Николай поехал голосовать на свой избирательный участок, его там погрузили в белый бусик и увезли, — сказала Красулина.
Козлов стал девятым доверенным лицом кандидата, которого задержали за последние два дня. Всего было задержано 10 человек из команды Тихановской.
20:05 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение