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Ермошина инициирует второе уголовное дело?

Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила в эфире канала «Беларусь 1», что разработчиков платформы «Голос» необходимо привлекать к у головной ответственности.

Ермошина инициирует второе уголовное дело?
При этом в эфире проект был назван «альтернативной платформой по подсчету голосов», а также «теневым Центризбиркомом».

Ермошина считает, что прокуратура отнеслась к «Голосу» слишком лояльно. По ее словам, платформа — это «большой политический обман» для дискредитации итогов выборов.

Глава ЦИК полагает, что итоги выборов, которые будут представлены на этой платформе, станут основой для организации массовых беспорядков.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура попросила Минсвязи ограничить работу платформы «Голос». Позже стало известно, что с территории Беларуси пользователи стали попадать не на сайт самой платформы, а на сайт-имитатор.

Напомним, что Лидия Ермошина уже инициировала одно уголовное дело - против блогера Сергея Тихановского, посчитав его высказывания угрозой в свой адрес. 

Может быть, пора угомониться?
 
"Белорусский партизан"
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