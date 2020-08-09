Ермошина: Жалоб много, но они типовые

"Жалоб много. Единственное что – они типовые абсолютно. То есть разработанный кем-то образец скачивается", - сказала Ермошина. "Десять-двадцать штук... Одни на белорусской, другие на русской мове. Высылают аналог жалобы", - уточнила она.





При этом Ермошина полагает, что "там (в жалобах – ИФ) нечего рассматривать, это формальные вопросы". В то же время, по словам главы ЦИК, комиссия оказалась буквально завалена этой работой, особенно учитывая ее минимальный штат.