Ермошина: Жалоб много, но они типовые
Центризбирком Беларуси получает много жалоб на выборах президента страны, однако они все типовые, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Жалоб много. Единственное что – они типовые абсолютно. То есть разработанный кем-то образец скачивается", - сказала Ермошина. "Десять-двадцать штук... Одни на белорусской, другие на русской мове. Высылают аналог жалобы", - уточнила она.
При этом Ермошина полагает, что "там (в жалобах – ИФ) нечего рассматривать, это формальные вопросы". В то же время, по словам главы ЦИК, комиссия оказалась буквально завалена этой работой, особенно учитывая ее минимальный штат.
19:08 09/08/2020
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