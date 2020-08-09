Депутат Андрей Савиных прогнозирует явку на выборах в 106-116%?
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что уровень явки на этих выборах будет на 20-30% выше, чем на предыдущих.
«Я думаю, что уровень явки на этих выборах будет на 20-30% выше, чем на предыдущих. Общество просыпается, занимает более активную позицию», - заявил Андрей Савиных в эфире телеканала ОНТ, передает БЕЛТА.
Можно напомнить, что явка на президентских выборах-2015 составила 86,75%. На президентских выборах-2010 явка составила 90,66%, на выборах-2006 — 92,9%.
Таким образом, уровень явки на этих выборах может быть на 20-30% выше, чем на предыдущих только в случае их фальсификации.
18:48 09/08/2020
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