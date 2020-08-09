



"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - заявила Ермошина в эфире телеканала СТВ.





По ее словам, эти действия являются "самым настоящим саботажем, организованной провокацией". "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - сказала Ермошина.





Комментируя в целом ситуацию с ходом голосования, глава ЦИК отметила: "Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".





Ермошина считает, что ситуация спровоцирована политтехнологами из штаба экс-претендента Виктора Бабарико, который с 18 июня содержится в СИЗО КГБ.





"Это все разрабатывается политтехнологами, близкими и, собственно говоря, финансируемыми из бывшего предвыборного штаба Бабарико", - сказала глава ЦИК.





Она сообщила об еще одной провокации - умышленной порче избирательных бюллетеней. "Портят один, приходят получить второй, портят опять. Избирательные комиссии не обладают таким резервом бюллетеней. Это тоже провокация", - сказала Ермошина.





Она уверена, что "и без того внушительная явка была бы еще больше, если бы людей просто не удерживали на входе". "Их не пускают эти саботажники. Вот сила протестного электората, его сознание, отношение, честность по отношению к своему государству. Ну и, наверное, честность того кандидата, которого они поддерживают. Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", - заявила Ермошина.





По ее словам, "выборы будут признаны (состоявшимися - ИФ) все равно, несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию".





Как сообщалось, по состоянию на 16.00 в Беларуси на президентских выборах проголосовали 73,4% избирателей. В стране работают около 6 тыс. избирательных участков.