+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Ермошина: очереди на избирательных участках – организованная провокация

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны протестного электората.


"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - заявила Ермошина в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, эти действия являются "самым настоящим саботажем, организованной провокацией". "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - сказала Ермошина.

Комментируя в целом ситуацию с ходом голосования, глава ЦИК отметила: "Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".

Ермошина считает, что ситуация спровоцирована политтехнологами из штаба экс-претендента Виктора Бабарико, который с 18 июня содержится в СИЗО КГБ.

"Это все разрабатывается политтехнологами, близкими и, собственно говоря, финансируемыми из бывшего предвыборного штаба Бабарико", - сказала глава ЦИК.

Она сообщила об еще одной провокации - умышленной порче избирательных бюллетеней. "Портят один, приходят получить второй, портят опять. Избирательные комиссии не обладают таким резервом бюллетеней. Это тоже провокация", - сказала Ермошина.

Она уверена, что "и без того внушительная явка была бы еще больше, если бы людей просто не удерживали на входе". "Их не пускают эти саботажники. Вот сила протестного электората, его сознание, отношение, честность по отношению к своему государству. Ну и, наверное, честность того кандидата, которого они поддерживают. Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", - заявила Ермошина.

По ее словам, "выборы будут признаны (состоявшимися - ИФ) все равно, несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию".

Как сообщалось, по состоянию на 16.00 в Беларуси на президентских выборах проголосовали 73,4% избирателей. В стране работают около 6 тыс. избирательных участков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Уладзiмiр Някляеў
"Выбары" і ВЫБАР
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Павел Знавец
Судьба Лукашенко – в руках Путина.
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Петр Рудковский
Байкі пра байкот


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]