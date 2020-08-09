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Вероника Цепкало рассказала, почему уехала в Москву

Одна из координаторов Объединенного штаба Вероника Цепкало, которая сегодня уехала в Москву, проголосовала там в посольстве Беларуси.

Вероника Цепкало рассказала, почему уехала в Москву
В беседе с журналистами она пояснила, что решила провести этот исторический день вместе со своими детьми, которых не видела несколько недель. В конце июля, вскоре после нерегистрации кандидатом в президенты, вместе с сыновьями в Москву уехал Валерий Цепкало.

По словам Вероники, у Объединенного штаба не осталось совместных мероприятий. Поэтому она приняла решение побыть со своими детьми и белорусами, которые живут или работают в России.

"Это исторический момент для Беларуси. Я хочу, чтобы мои дети запомнили его навсегда. Может они еще малы и не все осознают, но пройдет время и его важность станет понятной».

Вероника Цепкало заверила, что планирует вернуться в Беларусь. При этом российским журналистам она сообщила, что в Беларуси продолжается преследование сотрудников штабов и доверенных лиц.

"У Лукашенко нет никаких принципов, он просто расправляется со всеми, кто его не поддерживает, -- заявила Вероника Цепкало. - Поэтому белорусы готовы к переменам. Все хотят наконец проснуться в свободной и безопасной Беларуси. Мы хотим растить детей дома, мы не хотим куда-то уезжать. А нас просто выдавливают из собственной страны»

На вопрос о результатах голосования Вероника Цепкало сказала, что сторонники альтернативных претендентов создали много платформ и инициатив, чтобы минимизировать процент фальсификаций. Однако она не может говорить, какие на это планы у Центризбиркома и президентской администрации.  
Свабода
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