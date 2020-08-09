-Вбросили слишком много бюллетеней во время досрочного голосования, - национальный координатор кампнаии "Право выбора" Лев Марголин объяснил столь небывалое явление. - Если досрочное голосовании напишут 40% при реальном голосовании в 10%, а в основной день голосования на участки придут еще 80% избирателей, то в сумме явка составит 120%. А бюллетени выдают на зарегистрированных избирателей плюс максимум 5% сверх. Вот и заканчиваются бюллетени - надо было не вбрасывать.





Каким же образом избирком будет выходить из создавшейся ситуации?





-Элементарно. Избирательный кодекс не регламентирует количество бюллетеней, выданных той или иной комиссии. Это не бланки строгой отчетности, поэтому подвезут еще 100-200 бюллетеней. Другое дело, как потом комиссия будет отчитываться за полученные бюллетени? Комиссия должна составить итоговый протокол, в котором будет указано количество выданных комиссии бюллетеней, например, 2600. Избирателей по списку - 2400 человек, проголосовали 2300 человек, испорчены - 10-15 бюллетеней, неиспользованных - нет. Как же нет, если выдали 2600, а использовали 2350? - отмечает Лев Марголин.





Пока дефицит бюллетеней зафиксирован только на одном участке. Но еще не вечер:





-Не удивлюсь, если такая ситуация сложится на многих участках. Вчера, по нашим данным, в Гомельской области были участки, где досрочно проголосовали до 58% избирателей! Достаточно, чтобы сегодня пришли еще 50%, - и выходят невообразимые цифры: явка на президентских выборах в целом по стране может составить 99,9%. Как в лучшие советские времена, - мрачно пошутил Лев Марголин.