Владимир Гончарик: В стране введено чрезвычайное положение?

«Белорусский партизан» задал несколько вопросов Владимиру Гончарику.





-Уже проголосовали, Владимир Иванович?





-Нет еще. Но собираюсь.





-Центризбирком объявил, что выборы уже состоялись: на участки пришли более 50% избирателей.





-О чем вы говорите? Уже надо было объявить, кто избран.





-Вообще во что превратилась президентская кампания?





-Не сама президентская кампания, но ее финиш превратился в цирк – с заранее отобранными лицами и известными амплуа.





-Как можно охарактеризовать действия властей в последние дни? Люди в балаклавах захватывают прохожих на улицах Минска, на въезде и выезде из города стоят военные блок-посты, глушится интернет.





-Страх. Если ты уверен в своих силах, зачем убираешь сильных соперников? Зачем принудительно-досрочное голосование? Вопросов без ответов масса. Уверенный в себе человек вел бы себя совершенно иначе.





Мне задавали вопрос: чем отличается нынешняя президентская кампания от предыдущих, в том числе и 2001 года? Давайте согласимся: сильные протестные настроения, гораздо большая степень солидарности с задержанными – такого не было. Поэтому говорить о такой явке просто смешно.









Сейчас въезжал в город: стоят два военных бронетранспортера новой модели, солдаты с автоматами, в полной амуниции, машины ГАИ. Причем военные к президентским выборам? В Беларуси уже введено военное положение? Может, я что-то упустил, пока находился за городом?





-Официально не объявлено, но по сути – очень похоже на то. И последнее, Владимир Иванович: к каким последствиям это может привести?





-Одно радует: общество, особенно молодежь и среднее поколение, по-другому будут воспринимать произошедшее. А власть, если думает удержаться, должна серьезно подумать: так вести себя дальше нельзя.



