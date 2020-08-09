



Пользователи, обращающиеся к этому ресурсу с территории Беларуси, попадают на другой ресурс, не связанный с этой гражданской инициативой. Ресурс-имитатор предлагает пользователю оставить на нем свой номер телефона. Создатели оригинального «Голоса» заверили избирателей, которые уже поделились с ними результатами своего голосования, что их личным данным ничто не угрожает. По данным создателей, возможностью передать изображение своего бюллетеня воспользовались уже более одного миллиона избирателей.

Поэтому будьте внимательны.