Тысячи минчан стоят в очередях к избирательным участкам

— Люди возмущаются организацией процесса: там всего три кабинки, — говорит Константин. — Только что вышла женщина из моего участка. Замученная, отстояла 4 часа. Говорит, что все проголосовать не успеют.





Около 16:00 на участок по улице Камайской приехали глава минского ОМОНа и еще пять сотрудников. Позже к избирателям в очереди вышла представительница участковой комиссии.





— Она уставшим голосом сказала: «Люди, вы все не проголосуете», — передает Константин. — Большинство стоит, но многие не выдерживают и уходят. Моя мамка на грани потери сознания была — отправил на машине в сопровождении домой. В основном, здесь стоят люди пожилого возраста.





Наш читатель Антон простоял в очереди, чтобы проголосовать, пять часов! Говорит, ноги отваливаются.





— Я пришел в 11:00. Очередь уже была за воротами школы, но вначале двигалась быстро, за полчаса мы оказались внутри, в фойе. А потом начался какой-то треш, за полчаса 2—3 человека проходило. Очередь стояла змейкой, как в аэропорту, и никак не двигалась. Выходил к нам подполковник, запускал 5—10 человек. И никакого движения. Тут три участка. Третий двигался нормально. Но на втором ничего просто. Доходило до того, что люди начинали кричать, злиться и пропихивались туда силком.





— Почему так медленно? Для голосования три кабинки стоит, но одна зарезервирована для инвалидов, то есть осталось фактически две. Все движется очень медленно, — говорит Антон. — Мы вышли в 16:00. На улице стоит сейчас огромное количество людей, и их не пускают внутрь. Это ужас какой-то.





Мы позвонили на избирательный участок №509. Председатель комиссии Елена Липень ответила Onliner, что все на участке хорошо организовано.





— У нас никакой проблемы, у нас все организовано, выборы идут с 4-го числа. Не знаю, почему очереди, — рассказала она.





— Люди говорят, что очереди движутся медленно, так как три кабинки?





— Не медленно. Не медленно.





— Как не медленно, если по 4 часа люди в очередях стоят?





— А что я могу сделать, если они все сегодня решили проголосовать?





— Когда же нужно было приходить, если основной день голосования сегодня?





— Это не ко мне вопросы, понимаете? У нас организовано все, 11 членов избирательной комиссии работают. Работает три кабинки. Стоит человек на входе. Есть еще эпидемиологическая обстановка в городе. Мы не можем в одно помещение набивать людей, чтобы они здесь были. Поэтому они и стоят на улице. Это только из-за этого.





— Люди успеют реализовать свое право на голосование?





— Ну не знаю. Выборы начались с 4 августа.





Люди стоят в очередях даже под дождем

Очереди выстроились и на других участках. К примеру, в школе №41 по улице Алеся Гаруна. Аналогичная ситуация и на участке №561. Это школа №175 по Восточной улице.





— Очередь идет от входа в школу, стоять в ней приходится около 40 минут, — пишет наш читатель Константин.









Аналогичная ситуация и в гимназии №6 по улице Восточной.





Многим пришлось стоять в очереди даже в ливень, который сегодня прошел в городе.

Официально

Сегодня в эфире канала СТВ ситуацию с очередями прокомментировала глава ЦИК Лидия Ермошина.





— Очереди у избирательных участков — результат провокации, — сказала она.