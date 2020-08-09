В Минске жестко задержали журналистов российского телеканала «Дождь»

Представительница объединенных штабов Мария Колесникова рассказала телеканалу, что журналисты были задержаны после того, как пообщались с ней на улице.

Журналисты телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были задержаны в центре Минска, сам момент задержания попал на видео: люди в штатском положили журналистов на землю, надели на них наручники, а затем увели. По информации телеграм-канала Nexta, это произошло на улице Интернациональной.

В посольстве России в Минске «Дождю» сообщили, что знают о задержании журналистов, однако пока не получали никаких комментариев от МИД Беларуси.





Телеканал «Дождь» подавал документы на аккредитацию для работы еще в июне и ожидал ее подтверждения от белорусских властей, сообщил ТАСС главный редактор телеканала Тихон Дзядко.





«Телеканал „Дождь“ направил все необходимые для аккредитации документы еще 15 июня, в ожидании ее подтверждения наши корреспонденты работали в Минске», — сказал Дзядко.





Он добавил, что в Минске тогда подтвердили получение документов. По его словам, с этого момента телеканал обращался за ответом об аккредитации «почти каждый день».





Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Беларуси с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте СЖР.





«Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Беларуси объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение», — говорится в сообщении.





Телефоны задержанных журналистов недоступны, об их местонахождении пока нет никакой информации.