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"Это напоминает военное положение": Сергей Черечень проголосовал последним

Последним из кандидатов в президенты проголосовал предприниматель, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.



В 15 часов он пришел на участок №32 на улице Некрасова с 5-летней дочерью и пресс - секретарем Викторией Стрелковской. Кандидату в президенты пришлось отстоять довольно большую очередь.

Он подтвердил, что абсолютно бездоказательно задержан и осужден на 10 суток начальник его штаба, наблюдатель Николай Лысенков.

Сергей Черечень сравнил ситуацию в Беларуси в день выборов с Чрезвычайным или даже «военным» положением: военизированные посты на въезде в город, вооруженные солдаты, повсюду силовики. О каком» празднике " речь? - задался он риторическим вопросом.

«Это плохо, но для нынешней Беларуси это норма. Поэтому люди и голосуют за то, чтобы произошли положительные перемены", - отметил Сергей Черечень.

По его словам, необходимо перезапустить всю структуру белорусской власти. Чиновники должны понимать: или они работают, или просто занимают чье-то место.

Сейчас Беларусь не может на равных говорить на международной арене — перед одними большие долги, другие не воспринимают репрессивный режим как полноценного партнера.

Сергей Черечень положительно относится к идее платформы "Голос", но изначально предсказывал, что ближе ко дню голосования ее заблокируют. Сам он не собирался фотографировать свой бюллетень.

Кандидат в президенты отметил, что его команда прекрасно себя зарекомендовала на протяжении всей кампании, ее костяк будет сохранен и начнет «многовекторно» готовиться к следующим выборам 2025 года.
Свабода
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