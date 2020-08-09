







В 15 часов он пришел на участок №32 на улице Некрасова с 5-летней дочерью и пресс - секретарем Викторией Стрелковской. Кандидату в президенты пришлось отстоять довольно большую очередь.





Он подтвердил, что абсолютно бездоказательно задержан и осужден на 10 суток начальник его штаба, наблюдатель Николай Лысенков.





Сергей Черечень сравнил ситуацию в Беларуси в день выборов с Чрезвычайным или даже «военным» положением: военизированные посты на въезде в город, вооруженные солдаты, повсюду силовики. О каком» празднике " речь? - задался он риторическим вопросом.





«Это плохо, но для нынешней Беларуси это норма. Поэтому люди и голосуют за то, чтобы произошли положительные перемены", - отметил Сергей Черечень.





По его словам, необходимо перезапустить всю структуру белорусской власти. Чиновники должны понимать: или они работают, или просто занимают чье-то место.





Сейчас Беларусь не может на равных говорить на международной арене — перед одними большие долги, другие не воспринимают репрессивный режим как полноценного партнера.





Сергей Черечень положительно относится к идее платформы "Голос", но изначально предсказывал, что ближе ко дню голосования ее заблокируют. Сам он не собирался фотографировать свой бюллетень.





Кандидат в президенты отметил, что его команда прекрасно себя зарекомендовала на протяжении всей кампании, ее костяк будет сохранен и начнет «многовекторно» готовиться к следующим выборам 2025 года.