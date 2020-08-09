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По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей

Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовали 100% избирателей.

Представители ЦИКа озвучили явку по данным на 14.00. В Брестской области уже проголосовали 63,5% избирателей, в Витебской - 67,35%, в Гомельской - 75,83%, в Гродненской - 65,75%, в Минской - 64,21%, в Могилевской - 72,57%, в Минске - 52,03% избирателей. Общая явка по стране по данным на 14 часов составила 65,19%.

В ЦИК поступают жалобы на работу избирательных комиссий. Как рассказали представители ЦИК, большинство жалоб - о том, что «не все наблюдатели находятся на избирательных участках», пишет "Комсомольская правда".

- Принято постановление, которое определило количество наблюдателей, которые могут одновременно находиться на избирательных участках, - рассказали в ЦИК. - Работают 248 иностранных наблюдателей - они находятся вне этой квоты. Также вне этой квоты находятся представители кандидатов.

- Говорят о неразрешении делать фотокопии протоколов голосования, но эти вопросы можно решать на уровне участковых комиссий. В целом процесс происходит в рамках Избирательного кодекса. Иные вопросы - в список избирателей включен умерший родственник или гражданин другой страны - эти вопросы решаются оперативно.

Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях. Эти участки уже закрылись, там все проголосовали, и там приступают к подсчету голосов.

За 9 августа в ЦИК поступило Более 200 звонков - большинство из них касалось того, как найти свой участок для голосования.

- Такие вопросы возникают часто. Просят проголосовать не по месту регистрации.
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