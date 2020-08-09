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«Ничего сверхъестественного». На участке объяснили, почему секретарь комиссии вылезала в окно

В телеграм-каналах распространяется видео, как на избирательном участке № 17 Советского района неизвестная женщина вылезает из окна по лестнице. Участок расположен в средней школе № 66. TUT.BY позвонил туда, чтобы узнать, что происходит.

Oтветил председатель комиссии Сергей Мосейкин.

— Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии (Людмила Рулькевич. — Прим. ). Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям. Для того чтобы ее освободить, по лестнице влезли двое сотрудников и пробовали дверь открыть, то есть сломать каким-то образом. Пока ломали, она решилась сама слазить и забрать свои личные вещи. И все, так спустили ее — она слезла по лестнице — и ее личные вещи. Потом закончили с замком — доломали его. И вышли сами.

После этого Сергей Мосейкин добавил, что он был одним из двух сотрудников, которые и пытались спасти женщину, сломав дверь.
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