Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришли около 200 человек
Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.
Фото: Елена Толкачева, TUT.BY
Около двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».
После голосования Тихановская попыталась выйти на ступеньки школы, но толпа журналистов устроила коллапс на выходе. На улице кандидата люди встретили аплодисментами и криками «Света». Поддержать соратницу приехала и Мария Колесникова, пишет TUT.BY.
Светлана сказала журналистам, что ждет честных выборов. На вопрос, ожидает ли она силовых разгонов и провокаций, сказала, что не знает, какой план у властей.
— Вы не боитесь, что будет снова 2010 год?
— Я очень этого не хочу. Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы, — заявила Тихановская.
Некоторые просили ее расписаться в паспорте, некоторые — оставить автограф на открытке.
Кандидат сказала, что у нее в планах поехать в штаб и ждать там оглашения предварительных результатов выборов.
Тихановская сказала, что информации об отъезде из страны Вероники Цепкало у нее нет. Где она находится, она не знает.
15:06 09/08/2020
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