Фото: Елена Толкачева, TUT.BY





Около двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».





После голосования Тихановская попыталась выйти на ступеньки школы, но толпа журналистов устроила коллапс на выходе. На улице кандидата люди встретили аплодисментами и криками «Света». Поддержать соратницу приехала и Мария Колесникова, пишет TUT.BY.





Светлана сказала журналистам, что ждет честных выборов. На вопрос, ожидает ли она силовых разгонов и провокаций, сказала, что не знает, какой план у властей.





— Вы не боитесь, что будет снова 2010 год?





— Я очень этого не хочу. Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы, — заявила Тихановская.





Некоторые просили ее расписаться в паспорте, некоторые — оставить автограф на открытке.





Кандидат сказала, что у нее в планах поехать в штаб и ждать там оглашения предварительных результатов выборов.





Тихановская сказала, что информации об отъезде из страны Вероники Цепкало у нее нет. Где она находится, она не знает.