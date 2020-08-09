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Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришли около 200 человек

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.

Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Около двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».

После голосования Тихановская попыталась выйти на ступеньки школы, но толпа журналистов устроила коллапс на выходе. На улице кандидата люди встретили аплодисментами и криками «Света». Поддержать соратницу приехала и Мария Колесникова, пишет TUT.BY.

Светлана сказала журналистам, что ждет честных выборов. На вопрос, ожидает ли она силовых разгонов и провокаций, сказала, что не знает, какой план у властей.

— Вы не боитесь, что будет снова 2010 год?

— Я очень этого не хочу. Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы, — заявила Тихановская.

Некоторые просили ее расписаться в паспорте, некоторые — оставить автограф на открытке.

Кандидат сказала, что у нее в планах поехать в штаб и ждать там оглашения предварительных результатов выборов.

Тихановская сказала, что информации об отъезде из страны Вероники Цепкало у нее нет. Где она находится, она не знает.
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