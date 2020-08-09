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Вероника Цепкало уехала из Беларуси

Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихоновской, покинула Беларусь. Голосовать на выборах она будет в Москве, сообщила пресс-служба штаба.

- Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно, - прокомментировали в штабе. 

Напомним, муж Вероники Валерий Цепкало ранее также покинул Беларусь вместе с их двумя сыновьями, пишет TUT.BY.

Против Валерия Цепкало турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По его мнению, Валерий Цепкало во время видеострима несправедливо назвал его мошенником и обманщиком.  Валерий Цепкало, в свою очередь, просил привлечь к уголовной ответственности турецкого бизнесмена за лжесвидетельство. Выступая в суде, Игдеджи заявил, что "если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее (Веронику Цепкало, которая в тот момент вышла на первый план в кампании, став одним из лиц объединенного штаба Тихановской), у меня есть все документы".

Валерий Цепкало заявил, что не сможет вернуться в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко. Он также заявил, что, естественно, его жена будет с ним.

Напомним, в конце июля стало известно, что претендент на участие в президентской кампании Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена Вероника Цепкало, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав.


Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину, накануне основного дня выборов он был в Варшаве. В начале августа он обратился к лидерам 32 стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

Основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.
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